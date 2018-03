Amitől egy ruha démoni és decens is lehet: a fekete szín divattörténete

Kevés szín van, amelyhez annyi érzést tudunk kapcsolni, mint a feketéhez. Titokzatosság, boszorkányság, hatalom és gyász. Erotika és sikk, komolyság és letisztultság mind elfér benne.

Több ezer színárnyalat várakozik minden évben, hogy végre trenddiktáló legyen, mégis, egyik sem ér fel arra a szintre, ahonnan a fekete figyeli buzgalmukat. Legyen tél vagy nyár, vonzalmunk a fekete iránt állandó. Az Edited – egy kiskereskedelemben használt technológiákat fejlesztő és adatelemző cég – 185 ezer Amerikában, online értékesített ruhát vizsgált meg színük alapján, amiből kiderült, hogy a ruhák bő 38%-a a fekete szín valamely árnyalatában pompázott. A második helyezett fehér még a harmadát sem érte el ennek az értéknek (10,7%-on állt), és az oly népszerű(nek kikiáltott) millennium pink is csupán 5%-os részesedést könyvelhetett el magának.

Gyásztól a vágyig

A fekete színt a keresztény Európa népei történelmük során elsősorban a halálhoz, a gyászhoz kötötték, de már az ókorban is az alvilággal kapcsolták össze. A görögöknél Hádész, a rómaiaknál Pluto isten színe volt, de Hékatéval, a varázslás, a sötétség és az éjszaka görög istennőjével is társították a színt. Az ókori Egyiptomban a halál hercegét, Anubiszt, a sakálfejű istent színezték feketére.

A középkorban aztán a komor árnyalat arisztokratikus vonásai is kezdtek kirajzolódni. A 15. század közepétől a fekete színnel egyre gyakrabban kapcsoltak össze olyan tulajdonságokat, mint a méltóság, lovagiasság vagy a hatalom. Egyes források szerint a fekete szín népszerűsége az öltözködésben a Burgund Szabadgrófság területéről terjedt szét, a 16. században pedig már egész Európában előszeretettel viseltek fekete és más sötét árnyalatokat az uralkodó osztály tagjai rangjuk és vagyonuk kifejezésére.

A flamand városok tehetős kereskedői, lakosai körében olyannyira népszerűvé váltak a fekete ruhák, hogy a 16. századra öltözködési minimumnak számítottak mindenki számára, aki a társadalom megbecsült tagja kívánt (és tudott) lenni. Miután a finom textiláruk valódi luxuscikknek számítottak ekkortájt, a flandriai posztók pedig az egész kontinensen keresetté váltak, nem csoda, hogy a helyiek komor viselete elterjedt egész Európában.

Egy előkelő nő ruhatárából a kései középkortól tehát nem hiányozhatott a fekete ruha, bár a 19. századra viseletét vegyes érzelmek kísérték: a magabiztosság és romantikus titokzatosság mellett a veszély, no és a tragédia, a gyász érzései is kísérhették azt, aki társasági eseményre fekete ruhát öltött. Gondoljunk csak Tolsztoj Anna Kareninájára, aki azon a bizonyos moszkvai bálon fekete estélyi ruhában táncolt Vronszkijjal.

A divat T-Modellje

A fekete szín modern kori divattörténetének kezdete egy 1926-os szép, októberi napra datálható, amikor egy feltörekvő francia divattervező a női ruhák T-modelljét bemutatta a Vogue hasábjain. Ő volt Coco Chanel és a kis fekete ruha. Az egyszerű szabású öltözék látványosan szakított mindennel, amit a századfordulón még alapkövetelményként támasztottak egy női ruhával szemben, miközben színében tökéletesen tükröződtek az I. világháború veszteségei, a halál. A gyász a legtöbb nő gardróbjába beköltöztette a fekete színt még akkor is, ha nem akarta, Chanel személyes tragédiája pedig szintén hatással volt rá, hogy központi szerephez juttassa a legsötétebb árnyalatot.

A kis fekete ruha szenzációját megelőző időszakban a fekete már nem a legmagasabb társadalmi státusz kiváltságos színe volt, a háztartási alkalmazottak és a boltos kisasszonyok egyenruhái is belőle készültek. Chanel a letisztult vonalvezetéssel ezeknek a ruháknak az egyszerűségét emelte couture szintre, pontosan ráérezve a társadalmi változásokra, a régmúltba nyúló szokások elavulására. A sportos, egyszerű szabásvonal a fekete színnel kiegészítve megtalálta útját a legmagasabb körök felé, ez lett a sikk, ez lett a trend. Innentől a fekete női ruhákkal egyre inkább olyan jelzőket kezdtek együtt emlegetni, mint elegancia, sikk, attraktivitás.

Chanel mellett szükség volt azonban még valamire ahhoz, hogy a fekete szín igazi tömegpszichózist váltson ki, és társadalmi státusztól függetlenül mindeni viselni akarja. Ez pedig a mozifilm volt. A fekete-fehér képsorokon megelevenedő történetek szereplői között dolgozó lányok egész sora tűnt fel egyszerű, fekete ruhákban, és váltak hősnőkké egyetlen óra leforgása alatt. Az egyedülálló, munkát vállaló ifjú hölgyek immár nem sajnálatra méltó, Jane Eyre-szerű karakterek voltak, sokkal inkább erős, független személyiségek, akik azért arra is nyitottak voltak, hogy egy úriember megmentse őket. Érthető hát, hogy öltözékük megítélése is megváltozott, a fekete menő lett, és demokratikusan engedte, hogy bárki magára öltse egy valódi femme fatale szerepét. Olyannyira, hogy mire bejöttek a színes mozifilmek, nem volt árnyalat, ami képes lett volna őt ledönteni eleganciából épített emelvényéről.

A Time’s up! és a praktikum

Erre az évtizedek óta épülő, újkori népszerűségre dobott rá egy lapáttal a múlt év végén indult Time’s Up!-mozgalom, amelynek vezérhírességei egy teljes évnyi fekete estélyiruhát fogyasztottak el az elmúlt két hónap vörös szőnyeges eseményein. A fekete szín azonban enélkül is diadalmenetet jár, 2014–2017 között a legnagyobb fast fashion márkáknál a fekete ruhák iránti kereslet hatalmasat nőtt: a Zara esetében 145%-os, a H&M-nél 114%-os, a Forever21-nál 89%-os, a Boohoo esetén pedig 269%-os volt a változás.

Gianni Versace úgy tartotta: „A fekete az egyszerűség és az elegancia kvintesszenciája”. És milyen igaza volt. A legsötétebb árnyalat iránti becsípődésünknek egyébiránt egészen profán okai is vannak. Míg az adott trendszínben tündöklő holmik esetén vészesen rövid a divatosság szavatossági ideje, addig egy fekete ruhát több szezonon át is nyugodt szívvel hordhatunk – ha kellő körültekintéssel választjuk meg a fazonját. Ez pedig pénztárcánk kímélése szempontjából is remek dolog, de a piszkos anyagiak mellett szeretünk biztosra is menni ruhavásárlásaink során. Egy fekete ruhát (és itt most vonatkoztassunk el a konkrét szabástól) minden testalkatú és méretű hölgy bátran viselhet, miközben minden bőrtónushoz illik, ráadásul a világ összes árnyalatával kombinálhatjuk kedvünkre.