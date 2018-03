Sztárok hozzák újra divatba a nyolcvanas évek sminktrendjét

Egy sor világsztár, köztük Margot Robbie, Emma Stone és Emily Ratajkowski is sárgás, narancsos szemsminkkel jelent meg az utóbbi hetekben. A nyolcvanas éveket idéző sminktrend az elmúlt években többször is felbukkant a kifutókon, magazinokban, viszont mégsem jött igazán divatba. Ez azonban most változhat, hiszen amit a hírességek viselnek, az jó eséllyel az utcai divatban is elterjed.

Citrusos szemhéjpúderrel látványos sminket készíthetünk, azonban legalább ennyire látványosan mellé is foghatunk vele. A lényeg a bőr-, haj- és szemszínünknek megfelelő árnyalat kiválasztása, ugyanis ha ezt elrontjuk, akkor kimondottan beteges lesz tőle a tekintetünk.

Az élénkebb citrom- és narancssárga árnyalatok főleg a sötét hajhoz és szemhez, illetve a vagy nagyon fehér, vagy kreol bőrhöz passzolnak. Világos hajúaknak és bőrűeknek a szolidabb, pasztelles narancsárnyalatok az előnyösek. Barnáknak pedig jó választás lehet még a rezesbe hajló narancs.

Ha ilyen szemsminket viselsz, az erős rúzst felejtsd el, a szádat natúr vagy barackos árnyalatúra fesd!