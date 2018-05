„Egyszerűen nem akartam elfogadni, hogy változókorba léptem”

A változókor általában a nők életének 45-55 év közötti szakaszára tehető. A hormonális változás folyamata kezdődhet előbb, és ki is tolódhat. Ebben az életszakaszban a petefészekhormonok (ösztrogén és progeszteron) termelődése folyamatosan csökken, majd teljesen leáll, és megszűnik a havi menstruációs vérzés is. A változások hátterében zajló komoly hormonális folyamatok megviselhetik a nők testét és lelkét egyaránt.

A klimax tünetei nagyon változatosak lehetnek, előfordulhat, hogy egy-egy tünet időszakosan felerősödik, majd teljesen eltűnik.

A leggyakoribb tünetek:

hőhullám

fokozott verejtékezés

érzelmi labilitás

depresszió

alvászavarok

súlygyarapodás

nemi vágy csökkenése

hüvelyszárazság

„Képtelen voltam elfogadni”

„A negyedik X betöltése óta hadilábon álltam a korommal. Az öregedést, azt, hogy csak úgy repültek az évek a fejem felett egyre rosszabbul viseltem, minden porcikámmal tiltakoztam ellene. Nem akartam a hirtelen rám törő hőhullámokat, amiktől a hajam pillanatok alatt az izzadságban tocsog, nem akartam depresszióba esni, plusz kilókat felszedni meg pláne nem – hogy csak a változókor egy-két tünetét említsem… Szóval eldöntöttem, hogy felveszem a harcot a klimax ellen” – mesélte Zsuzsa, aki rájött, hogyan segíthet magán, miként enyhítheti a változókorral járó kellemetlen tüneteket.

„Be kellett látnom, már nem vagyok tinilány, ez a vonat már elment, és hiába nem akartam tudomást venni róla, engem is elért a változókor. De rájöttem, én is sokat tehetek azért, hogy ne poklok poklaként éljem át ezt az időszakot. Rengeteget olvastam a témában és kikértem az orvosom tanácsát is, így beiktattam a rendszeres testmozgást, a relaxációt a mindennapjaimba. Továbbá kerülöm a túl fűszeres ételeket, a koffeines és alkoholos italokat, ezek ugyanis felerősítik a hőhullámokat. Gyakorlatilag egy komplett életmódváltáson mentem keresztül, de megérte, mert a változókorral járó tünetek nálam valóban enyhültek. A folyamatos testmozgás segít abban, hogy kondiban maradjak, és ne hízzak el, a relaxációnak köszönhetően pedig megszűntek az alvászavaraim. Igaz, sok energiával jár ez a fajta küzdelem a klimax ellen, de így számomra elviselhetőbb a változókor” – mondta Zsuzsa.