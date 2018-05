Tényleg meleg van, vagy ez csak a klimax? (x)

Kánikula vagy „csak” hőhullám?

Tavaly nyáron történt. Nagylányomék a hároméves unokámmal együtt meglátogattak, és hogy mégse a fülledt lakásban szorongjunk, kiruccantunk a közeli tóhoz. A hatalmas platánok alatt berendezett kis sörkertben kellemesnek ígérkezett a délután. Azonban váratlanul rosszul lettem. Hirtelen elviselhetetlennek éreztem a hőséget, már szinte fuldokoltam, és azt hittem, menten meggyulladok. A ruhám egy perc alatt teljesen rám izzadt, a hajamból pedig szinte csavarni lehetett a vizet. A lányom, látva a kivörösödött arcomat, azonnal legyezni kezdett egy keze ügyébe kerülő magazinnal. Mint kiderült, mindenki más remekül érezte magát, egyedül én szenvedtem ennyire a hőségtől.

Támad a klimax!

– Anyukám, nem lehet, hogy te klimaxolsz? – kérdezte aggódón a lányom. – Olvastam róla, hogy a változókorú nőknél jelentkezhetnek ilyen hirtelen hőhullámok. Korábban még nem fordult elő veled ilyesmi? – faggatott.

Be kellett ismernem, hogy bizony nem ez volt az első eset, hogy rám tört a „banyaláz”. Bár a nappali hőhullámok addig nem igazán voltak jellemzőek, inkább csak éjszakánként riadtam arra, hogy teljesen leizzadok. Méghozzá annyira, hogy néha még az ágyneműt is át kellett húznom, mert a verejtéktől minden átnedvesedett körülöttem. Egy ilyen éjszakai akció után persze alig tudtam visszaaludni. Főleg, mert az alvás sem ment már olyan jól, mint régen. Ettől persze a mindennapokban alapvetően kialvatlan, fáradékony, nyugtalan és ingerült voltam.

Nem kell beletörődni a tünetekbe, van segítség!

Igazad lehet, ez már a klimax – mondtam a lányomnak. – Végül is, én sem leszek már fiatalabb. De hát ennek így kell lennie, ez sajnos már csak a korral jár, nincs mit tenni – fűztem hozzá, mire a lányom szeme egészen elkerekedett. Előkapta az okostelefonját, valamit beírt a keresőbe, majd az orrom alá tolta az eredményt. Így tudtam meg, hogy létezik segítség a változókori hormonális változások okozta kellemetlen tünetekre, a hőhullámra, az alvászavarokra, sőt még a hangulatingadozásokra is. A két gyógynövény egyedülálló kombinációját tartalmazó Remifemin Plus tabletta éppen erre való. Hormonok nélkül segíti a harcot a változókor tünetei elleni. Szedésével enyhülnek a hőhullámok, a benne lévő orbáncfű pedig feszültségoldó, javítja a hangulatot, és az alvásra is jó hatással van.

Hormonmentes gyógyszer és életmódváltás

A lányom tanácsára elkezdtem szedni a Remifemin Plust, amit azóta sem hagytam abba, bár természetesen erről félévente konzultálok a nőgyógyászommal is. A tüneteim enyhültek, a hőhullámok jóval ritkábban legyintenek meg, mint korábban. Jót tesz az is, hogy leálltam a kávézással, mert az élénkítő hatású italok köztudottan fokozzák az izzadásra való hajlamot is. Elkezdtem jógázni, amiért különösen hálás a szervezetem. A heti három alkalommal végzett, még csak nem is megerőltető testmozgás testemet-lelkemet felüdíti. Korábban ádáz harcot vívtam a kilóimmal, elvégre a hízás is egyfajta „klimaxos tünet”. Újabban viszont könnyedén kordában tartom a súlyomat, egyrészt a mozgással, másrészt azzal, hogy igyekszem több zöldséget-gyümölcsöt enni, a finomított szénhidrátokat és a cukrot pedig száműztem az étrendemből. Az életmódváltásnak és a Remifemin Plusnak köszönhetően idén ezerszer jobb a közérzetem, mint tavaly volt. Kevésbé vagyok fáradékony, jobban alszom, és lelkileg is sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam. És ami a legfontosabb: újra jól viselem a melegebb időjárást is!