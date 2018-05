Nem csak a vágyon múlik: ezt minden 50 feletti nőnek érdemes tudnia

Vannak, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a hüvelyszárazság, amit tapasztalnak, összefüggésben van a változókorral. Ezért azt gondolják, a szervezetük így üzen nekik, hogy nincs szüksége a szexualitásra. Pedig ez egyáltalán nem így van.

A klimax során csökken az ösztrogénszint, és romlik a külső nemi szervek és a hüvelyhám vérellátottsága. A hámszövet elvékonyul és veszít rugalmasságából. Ha aktusra kerül sor, az fájdalommal és égő érzéssel jár. A szárazabb hüvelyhám izgalmi állapotban is nehezebben éri el a megfelelő nedvességet, mivel a szervezetben bekövetkezett változások miatt a folyadék összetétele is átalakul. A gyógyszertárakban kapható hüvelyszárazság elleni kúpok segíthetnek a probléma megoldásában. Nemcsak azért érdemes hüvelykúpot használni, hogy csökkenjenek a kellemetlen tünetek, hanem mert a száraz, irritált hüvelyben a fertőzések is könnyebben kialakulhatnak.

Azoknak a nőknek, akik állandó problémát jelent a hüvelyszárazság, mindenképpen érdemes a kellemetlenség okát megismerni és kezelni. Hiszen a komfortérzet visszaszerzése mellett a kiegyensúlyozott szexuális élet segít abban, hogy a változókorban lévő nők ne veszítsenek az önértékelésükből és az a depresszió kialakulásának lehetőségét is csökkenti.