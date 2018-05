„Fogalmam sem volt, van-e gyógymód a problémámra – végül így lettem úrrá a hüvelyszárazságon”

A változókor talán legismertebb kellemetlen tünetei, a hőhullámok és a hangulatingadozás mellett a hüvelyszárazság is gyakori panasz. Sok nő azonban nincs tisztában ezzel, és nem is tudja, mi tévő legyen, hogyan oldja meg a problémát. Így járt az ötvenes évei második felében járó Aranka is, aki elmeséli, miként lett úrrá a hüvelyszárazságon.