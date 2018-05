Elégedetlen volt az állami oktatással, csinált egy alternatív iskolát

Mitől igazán jó vajon egy iskola? A Montessori pedagógia alapelvei szerint elsősorban attól, hogy minden egyes gyerek képességeinek megfelelően kiteljesedhet. Ez volt a kiindulási pont Anna életében is, amikor néhány éve megalapította a Gyerekszempont Általános Iskolát. Pedig akkoriban még javában felnőtteket oktatott, a hagyományos pedagógia normái szerint. Ahhoz képest, hogy a magyar-kommunikáció szakot végzett pedagógus fejében korábban meg sem fordult, hogy tanár legyen, hát még az, hogy nyisson egy iskolát…

„Az általános iskolában és később is, a művészetek vonzottak, még a kisképzőbe is felvételiztem. Utána jött a színművészeti, pontosabban jött volna, de nem vettek fel. Valószínűleg nem voltam tehetségesebb az átlagnál, vagy csak nem voltam elég kitartó. Mindenesetre mivel a humán tárgyak álltak közelebb hozzám, magyar szakra felvételiztem, e mellé jött a kommunikáció” – feleli Dechertné Gelencsér Anna, a Gyerekszempont Általános Iskola alapítója, vezetője arra a kérdésre, hogy mikor dőlt el, merre indul el a gimi után.

Az egyetem utolsó évében megszületett Anna első gyermeke, Adél, ő pedig folytatta a tanulást, és tanárként is megszerezte a diplomát. „A kötelező iskolai gyakorlaton megdicsértek, ez hozta meg a kedvem a tanításhoz – folytatja. – Annak, hogy felnőtteket kezdtem el tanítani, praktikus okai voltak, így tudtam elhelyezkedni óraadóként.” Visszagondolva Anna szerette ezeket az éveit, már csak azért is, mert a munkája továbbra is összeegyeztethető volt a családi élettel. Közben ugyanis megszületett Hanna és Ábel. Az iskolaalapítás gondolata akkor fordult meg először a fejében, amikor kiderült, az alsó tagozatos Hanna finoman szólva „nem kompatibilis” az állami iskolákkal.

„Azt láttuk Hannánál, hogy – hiába vannak az alsó tagozaton jó tanárai – egyes készségeit egyáltalán nem tudja kibontakoztatni. Ilyen volt például a rajzolás és a mozgás – sóhajt Anna, aki szerint az egyik legnagyobb baj a hagyományos pedagógiával az, hogy szinte kizárólag kognitív képességeket mér. – Ha egy diáknak ezek a képességei átlagosak, hamar középszerűnek érzi magát, ami nem meglepő, hiszen pontosan ezt érezteti vele maga a rendszer is. Holott miért ne lehetne például egy fantasztikus táncos egyenértékű azzal, aki ötös matekból?”

Annának tanárként is az volt a tapasztalata, hogy a hagyományos keretek között tanuló gyerekek komoly hiányosságokkal kerülnek ki a felnőtt életbe. „Az OKJ-s képzéseken részt vevő fiatalok többsége messze nem volt olyan önálló, és messze nem rendelkezett azokkal a szociális készségekkel, amiket ebben a korban már rég elvárhattunk volna tőlük. Nem tudtak együttműködni például, csoportban dolgozni, és meglehetősen rosszul álltak az önismerettel, önbizalommal. Mindez persze nem az ő hibájuk volt, és nem is elsősorban a tanáraiké, hiszen a hagyományos magyar oktatás nagyon sok korlátot jelent mindenkinek.”

A sok-sok tapasztalat, motiváció és egy akkoriban elkezdett képzés eredménye az lett, hogy Anna a szakdolgozatát reformpedagógiából írta. Az alternatív iskola konkrét ötletéhez azonban még kellett néhány inspiráció.

Vekerdy, Facebook és hullámvasút

„Emlékszem a napra, amikor a kezembe került Vekerdy Tamás egyik cikke, melyben arra buzdítja az oktatással elégedetlen szülőket, csináljanak egy iskolát – folytatja Anna. – Aznap este kiírtam a Facebookra viccből a kérdést: Ki alapít velem iskolát? Vagy ötszáz komment érkezett rá. Hatalmas biztatást kaptam. Kiderült az is, hogy rengetegen elégedetlenek, és értenek velem egyet abban, hogy az ötletemnek abszolút helye van a mai magyar közoktatásban.” Ugyanebben az időben Anna írt Vekerdynek egy levelet, amiben azt kérte, találkozzanak, hogy tanácsot kérhessen tőle. „Nagyon jót beszélgettünk, jó élmény volt a közvetlensége, segítőkészsége. Azt hiszem, Maria Montessori mellett az ő szavai jelentették a projekthez a fő inspirációt.”

Annában nem volt kérdés, hogy ha már iskolát alapít, akkor az általános iskolai korosztályban kell gondolkodnia. „Borzasztóan kellenek a jó alapok, ha ezek hiányoznak, később már nagyon nehéz rekonstruálni” – mondja az okokról.

Volt tehát egy kidolgozott szakmai program, aminek a lényegét ezek adták: bizalmon és partnerségen alapuló tanár-diák viszony, a tantárgyak összekapcsolása (témahetek), a diákok önreflexióján alapuló értékelési rendszer, valamint a művészetek középpontba állítása. A szülők bevonása szintén nagy hangsúlyt kapott. „A legfontosabbnak azt éreztem, hogy olyan légkört alakítsunk ki, amelyben a diákok bármikor szabadon kérdezhetnek, illetve bármikor megkereshetik a tanáraikat a problémáikkal – magyarázza Anna. – Ebbe értelemszerűen nem férhetett bele az, hogy a nálunk dolgozó tanároknak autoriter személyiségük legyen.”

Tanárok toborzása, engedélyeztetési procedúra, támogatók felkutatása, a 2015. év az előkészületekkel telt el. A feladatok közül legnehezebbnek helyszín kérdése bizonyult, végül Annáék a II. kerületben rátaláltak a tökéletes épületre. Az átalakítással párhuzamosan meghirdették az induló osztályokat, első osztálytól kezdve minden második évfolyamon. A létszámot húsz főben maximalizálták. Néhány hét alatt hatvanan jelentkeztek.

Visszatekintve Anna azt mondja erről a korszakról, olyan volt az egész, mint egy hatalmas hullámvasút. „A közvetlen környezetemet leszámítva senki nem hitt benne. A legtöbben azt mondták: »Magániskola? Kétszázmillió alatt úgysem jön össze!«” Tévedtek? – kérdezem. Kiderül, hogy igen. Mert Annáék ugyan beletettek egy kisebb megtakarítást a családi kasszából, de egyáltalán nem adósodtak el. „A szülők is vettek egy-egy »téglát«. Számoltunk egy megfizethető tandíjjal is, közben egyre több szponzort sikerült megnyernünk az ügynek – sorolja Anna. – Ezek mellé jött az állami normatíva. Nem volt sok pénzünk, de el tudtuk indítani az első évet.”

Éjjel sms, hétvégén e-mail

Ahogy az már lenni szokott, az első tanévben szinte éjjel-nappal ezen a projekten dolgozott a csapat. Anna mindenképpen. „Feje tetejére fordult az addigi kiszámítható életem – meséli nevetve. – Előtte a család volt az első, minden délután a gyerekekkel voltam, ez gyakorlatilag egyik napról a másikra megszűnt. Pontosabban, felváltva tartottuk a frontot a férjemmel, aki nélkül egyébként az egész projekt nem sikerült volna, annyit segített mindenben.” Anna szerint az első tanév egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy meg kell tudni húzni a határt a munka és a magánélet között. Az este 11-kor befutó szülői üzenetekre nem kell feltétlenül azonnal válaszolni, ahogy a vasárnapi ebédnél sem kizárólag az iskoláról kell folynia a diskurzusnak.

Tanulságok, mélypontok, sikerek

Annáék mindenkinek elmondták, hogy az első évek során még sokat alakul, változik minden. Ehhez minden szülőtől bizalmat kért. „Leginkább azt kellett megtanulnunk, hogy megfelelően kommunikáljuk a családok felé, hogy kiknek való az iskolánk. Nálunk az olyan gyerekek teljesedhetnek ki a legjobban, akik nehezebben nyílnak meg, akiknek szükségük van elmélyültebb feladatvégzésre, akik kreatívak, de a túlzott elvárások miatt sokat stresszelnek. Meg kellett találnunk a megfelelő arányt abban is, hogy hány sajátos nevelési igényű gyereket tegyünk egy osztályba. Ez érthetően sok szülővel vezetett konfliktushoz. Többekben tüske maradt egy-egy beszélgetés után, mindez persze engem is rosszul érintett. Nehezen élték meg, amikor azt mondtam nekik, úgy látjuk, a gyereküknek olyan fejlesztésekre van szüksége, amit mi nem tudunk biztosítani. Minderre nem voltam felkészülve. ”

A második tanév Anna szerint lényegesen könnyebb volt. A sikerről, emlékezetes pillanatokról egyből eszébe jut az egyik szülő, aki elsírta magát a „felvételi” beszélgetésen. „Szerveztünk egy közös játékot a nagyobb gyerekeknek, hogy lássuk, kinek milyen a személyisége. Utána leültünk egyesével a szülőkkel, és visszajelzést adtunk a gyerekükről. Az egyik anyuka elsírta magát, kiderült, hogy soha addig senki nem dicsérte meg a harmadikos kislányát…”

Anna sikerként könyveli el azt is, hogy a szülők, gyerekek – ha lassan is, de – elfogadták az összetett értékelési rendszert, amire különösen büszke az iskola. Náluk ugyanis pontozásos rendszer van, ehhez jön a gyerekek önreflexiója, a szöveges értékelés, valamint a szülőkkel folytatott rendszeres konzultáció. Ami az egyéb, hagyományos beidegződéseket illeti, ezeket is el kellett engednie minden szülőnek. Tartottak például attól is, hogy az alternatív módszerek a felvételi rovására mennek majd. „Hatan felvételiztek gimnáziumba idén, mind a hat gyereket felvették az első helyre, pedig legtöbben csak otthon csinálgatták a teszteket. A stresszmentes légkörnek, valamint a nálunk elsajátított kompetenciáknak köszönhetően láthatóan különösebb probléma nélkül abszolválták a felvételi vizsgát, sőt a szóbelin kifejezetten megdicsérték őket” – mondja nem titkolt büszkeséggel.

Van még egy dolog, ami ugyanakkor szerinte jó lenne, ha változna. Ez pedig a negatív sztereotípiák az alternatív iskolákkal szemben. „Fontos lenne, hogy mindenki elfelejtse az előítéleteit bármely iskolarendszerről is legyen szó. Mert ahogy a hagyományos szemléletnek is van előnye, ugyanúgy igaz, hogy az alternatív iskola nem való minden gyereknek.”

Anna élete manapság már nem sokban különbözik más intézményvezetők életétől. Napközben ellátja a vezetői feladatait, megbeszéléseket tart, szülőkkel, szponzorokkal egyeztet, adminisztrál, mellette – mivel a tanításról egyáltalán nem akart lemondani – magyarórákat tart, persze a saját iskolájában. Kétszer egy héten biztosan bent marad este 7-ig. A péntek délután, illetve este fixen a készülésé, a hétvége pedig szigorúan a családé. A jövőről azt mondja, ha így marad minden, ahogy mostanra alakultak a dolgok, ő már a helyén van, köszöni szépen. Szakmailag és emberileg is elegendő a kihívás, az inspiráció.

És hogy mi lett közben Hannával? Az ötödik osztályt már az új iskolában kezdte, mármint Annáék új iskolájában. Szülei szerint már az első évben érezhető volt a változás. „Gyakorlatilag teljesen megszűnt benne a feszültség. Előtte minden este menetrendszerűen kiakadt valamin, például azon, hogy sok feladatot nehezebben csinál meg, mint a többiek. Itt nagyon jól érzi magát, amiben benne van az is, hogy a rajz- és a tánctudását rendszeresen meg tudja mutatni a közösségnek. Az évnyitókon és évzárókon nálunk például mindig a gyerekeké a főszerep, a tehetségnapokról nem is beszélve.”

A Gyerekszempont Általános Iskolában idén zárják a második tanévet. A szeptembert már a belvárosban kezdik, nem messze a Nyugatitól, időközben ugyanis kinőtték a budai épületet. De nemcsak a helyhiány miatt költöznek. Programjuk megtetszett egy kollégának, aki épp egy alternatív középiskolai képzés elindítását tervezi. Ha a két iskola „összeáll”, a gyerekek érettségiig ugyanabban a szemléletben folytathatják a tanulást.