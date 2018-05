Vízszigetelés a fürdőszobában – időről-időre foglalkozni kell vele

A vízzel legtöbbet érintkező felületek és burkolatok a fürdőszobában vannak: itt a padlóra és falakra is bőven jut nedvesség akár közvetlenül úgy, hogy például zuhanyzás közben kisebb-nagyobb adagokban ráfröccsen a víz, akár úgy, hogy a pára vastag rétegekben kicsapódik rajta. Ezért ha a legkisebb hiba is van ebben a helyiségben a szigeteléssel, az nagyon hamar kiderül – sajnos legtöbbször úgy, hogy a kárvallott alsó szomszéd felkopogtat, és felhívja a figyelmünket a plafonján terebélyesedő vízfoltra. A kellemetlenségek java csak ezután jön: burkolatbontás, költséges javítások, egyezkedések a burkolóval – már ha egyáltalán találunk egy ráérő mestert ezekben a szakemberhiányos időkben. Ha pedig spórolni próbálunk akár a munka minőségével, akár a beépített anyagokéval, az egész hercehurca sokkal hamarabb meg fog ismmétlődni, mint szeretnénk. Lássuk tehát, mit tehetünk hát azért, hogy a lehető legtartósabb vízszigetelést építsük ki a fürdőszobánkban? A jó válaszokért felkerestük a bőséges szakismerettel és tapasztalattal rendelkező LB Knauf szakértőit, akik a következőkre hívták fel a figyelmünket.

1. A tisztaság az alap

Akik most építik a fürdőszobájukat, és még előtte állnak a hidegburkolási munkák azoknak nagyon fontos ügyelniük rá, hogy tökéletesen előkészített felületekre rakják a csempét. Mindenekelőtt tisztának kell lennie a felületeknek: sem por, sem más szennyeződés nem lehet a falakon. A tisztaság természetesen a javítási munkáknál is kritikus szempont, amit akkor sem szabad elhanyagolni, ha csak kisebb felújításokról, javítgatásokról van szó!

2. Megfelelő alapozó választás

A kellő tapadás eléréséhez fontos, hogy megfelelő alapozó kerüljön a felületre, és ha már felkerült, teljesen száradjon is meg a következő műveletek megkezdése előtt. Fontos, hogy nem csak a beton felületekre kell alapozó, hanem például a gipszkartonra is fel kell hordani egy speciális, beszívódó mélyalapozót.

3. Jöhet a szigetelés – válaszd a legmodernebb anyagokat

A megfelelő felület kialakítása után jön maga a vízszigetelő réteg, amelyből tanácsos a legjobb tulajdonságokkal rendelkezőt beszerezni még akkor is, ha ez picit drágább lesz a többihez képest. Hosszú távon megéri ez a befektetés!

4. Kövessük a használati utasítást

A vízszigetelők felhordásáról pontos leírást kapunk a használati utasításban – ezt mindenképp tartsuk be, illetve tartassuk be a szakemberrel, aki nálunk dolgozik. Fontos például, hogy a két réteget felhordjuk, és ezek egymással átfedésben, keresztben kerüljenek fel, mint ahogy a két réteg felhordása közötti minimális várakozási időt is pontosan tartsuk be!

5. Ne spóroljuk ki az anyagokat

A vízszigetelő rétegeken kívül egyéb kiegészítőket is be kellé építeni a tökéletes eredményért: például a sarkokba szigetelő csíkot kell rakni, aminek helyes beágyazása alapjaiban dönti el, hogy milyen tartós lesz a szigetelésünk. De például a falból kiálló szerelvények köré is kell megfelelő anyag, úgynevezett csőgallér, amit nem szabad kispórolni a munkák során.