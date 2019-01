A szakácskönyveknek a konyhában van a legjobb helyük – a kérdés már csak annyi, hogy azon belül hová tegyük őket. Olyan helyet kell válasszunk, ahol kéznél vannak, de egyben biztonságban is az esetleges konyhai balesetektől.

Ha ötleted sincs, hová férnének el még a szakácskönyvek is az egyébként is kicentizett konyhádban, most 5 ötlettel segítünk, hogy méltó és megfelelő helyet találj nekik!

1. Lebegő polcokon, könyvesbolt-stílusban:

2. Sorban, az ablakpárkányon:

3. Egyből a konyhapulton:

4. Falra szerelt kosarakban:

5. Mobilisan, egy zsúrkocsiban:

thekitchn