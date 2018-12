Panelátalakítás: mindent a család csinált

Ebbe a lakásba futólag már bepillanthattunk, de amit láttunk, az annyira tetszett nekem, hogy kértem a tulajdonosokat: áruljanak el kicsit többet a felújításról! Ezúton is köszönöm, hogy a kérésnek eleget tettek, megírták otthonuk átalakításának történetét, és további képeket is küldtek!

Először is fontos leszögezni, hogy Budapest egyik legjobb (ha nem legjobb) lakótelepén járunk. Ahol egy-két utcában nem is egészen egyértelmű, hogy lakótelepen vagy lakóparkban vagyunk éppen, sőt az is elég vicces, hogy az utca két oldalán lévő házak négyzetméterárában akár dupla is lehet a szorzó… Mert amaz már téglából épült.

Ez egy 70 négyzetméter körüli, két és félszobás lakás, aminek minden helyisége kényelmesen méretezett, kivéve talán a félszobát, amit most Zsófiék babaszobának használnak – arra éppen megfelelő egyébként.

De hogy lett a lakás ilyen szép?

Úgy kezdtük, hogy nullára ledózeroltuk a lakást (ami amúgy egy romhalmaz volt…). Természetesen mi is fiatalos, modern, de mégis barátságos, meleg otthonra vágytunk, tágas, jól kihasználható terekkel. Mivel szinte mindent mi csináltunk, szakemberre csak nagyon kevés dolgot bíztunk, így a tervezett 2 hónap helyett fél évig tartottak a munkálatok, de megérte, nagyon szeretjük! Jó érzés hazajárni, mert egy igazi otthont hoztunk létre.