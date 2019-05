Diszkrét díszek – így változtatja meg az otthonod stílusát egy villanykapcsoló

Egy ínyenc és a részletekre odafigyelő lakberendező olyan gondossággal választja meg a villanykapcsolók és konnektorok formáját, színét és anyagát, mint a függönyöket és a bútorok kárpitjait. Hiszen pontosan tudja, e tárgyak apró részletei ékesen beszélnek az ott lakó ízléséről, és észrevétlenül, de nagyon is hatékonyan befolyásolják az enteriőr összképét, a benne tartózkodók hangulatát. Íme néhány értékes szempont, amit a profiktól lestünk el, és nekünk is tanácsos figyelembe venni vásárláskor.

Az anyag az első

Ha igazán gondosan és jó ízléssel szeretnénk megválasztani a lakásbelsőnkhöz leginkább illő villanykapcsolót, akkor nem elég a színre koncentrálnunk. Mi több, a szín kérdése számos lakberendező véleménye szerint másodlagos, és előbb az anyag kérdését kell tisztázni. Egy tiszta fémfelület például modernitást kölcsönöz a szobabelsőknek, ugyanakkor komolyságot, megbízhatóságot és a „van benne anyag” érzését is sugározza magából. Az ízléses és praktikus műanyag borítások azt kommunikálják, hogy az otthon lakói előnyben részesítik a gyakorlatiasságot és a visszafogottságot. Ha pedig fa vagy bőr borítású a kapcsolónk – nem tévedés, valóban kaphatók olyan varrott, bőrből készült darabok is, mint amilyen az alábbi képen is látható a Legrand kínálatából –, az egyértelműen jelzés arról, hogy a kifinomult elegancia és a természetközeli megoldások hívei vagyunk.

Azért is javasolják először egyébként az anyag meghatározását a profik, mert ma már számos olyan kapcsolócsalád kapható, amelyek borítása cserélhető (vagyis ha egy fémkapcsolónál megunnánk az ezüst színt, egy mozdulattal rápattinthatunk a vázra egy ugyanolyan, de arany színű burkolatot), ám az anyag megváltoztatása már a kapcsoló komplett cseréjével járna.

Beszédes formák

Akárcsak az anyag, a forma sem direkt módon hat ránk egy villanykapcsoló vagy egy konnektoraljzat esetében, azonban mégis erőteljes benyomást keltenek bennünk tudat alatt azok a vonalak és síkok, amelyekben testet ölt egy ilyen tárgy. Ez az oka, hogy a hozzáértők a formavilágot mérlegelik második szempontként a választás során. A formák igen beszédesek, ha jól figyelünk rájuk: a szögletes határolóvonalak erőt, dominanciát, modernitást és energikusságot hordoznak magukban, a kerekebb, lágyabb ívek pedig az időtlen harmónia és a békés otthonosság érzését teremtik meg maguk körül. Nagyon kicsi, apró részletekről beszélünk, de a trükk éppen az, hogy anélkül képesek ezek a tárgyak befolyásolni a hangulatunkat egy lakásbelsőről, hogy annak tudatában lennénk. Mivel így hatnak, a vásárláskor érdemes olyan szemmel megnézni egy kapcsolót, mint ahogy egy festményt tekintünk meg a múzeumban: mélyedjünk el a részletekben, ugyanakkor engedjük, hogy a tárgy egésze keltsen benyomásokat bennünk. Figyeljük az érzéseinket, amelyeket a tárgy megjelenése a kelt, és ezek alapján hozzuk meg a végső döntést!

Színek és minták

Az anyagválasztás után fordítsuk figyelmünket a színekre és mintákra, mivel az enteriőrrel kapcsolatos benyomásainkat ezek formálják a legnagyobb erővel. A klasszikus ízléskódex szerint a világos árnyalatú falak és kárpitok mellé világos színű kapcsolók illenek, ugyanakkor ez a szabály már nem érvényes egy bohém lakásbelsőnél, ahol éppen az dobja fel a hangulatot, hogy drámaian eltér a kapcsolók és más, kisebb kiegészítő elemek színe a környezettől. Vidámságot és mozgalmasságot kölcsönös a kontrasztos tónusok használata, ám ez az elevenség időnként akár fárasztó is lehet, ezért alaposan fontoljuk meg, mielőtt ilyen vibráló atmoszférát teremtünk magunk köré bútorainkkal és más lakberendezési tárgyainkkal.