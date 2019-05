7 fontos tanács, amit feltétlenül tarts be, ha online fizetsz bakkártyával!

Nem bízol az online fizetésben? Szerinted veszélyes, és egyébként sem tudod mire kellene figyelned? Így spórolhatsz időt és energiát magadnak, miközben a pénzed is maximális biztonságban van.

Csak saját mobilról, laptopról fizess!

Az egyik legfontosabb szabály: csak a saját eszközeiden fizess bankkártyával! Ma már okostelefonon keresztül is rendezheted a közüzemi számláidat, bevásárolhatsz, rendelhetsz az internetről jóformán bármit, vagyis nem törvényszerű, hogy otthonról intézned az online fizetést. Arra is ügyelj, hogy ha mobilról bankolsz, a vonatkozó applikációt mindig a szolgáltató oldaláról töltsd le, mert sok, az eredetihez ránézésre hasonlító appot találhatsz, amiket valójában adathalászatra terveztek. Ismeretlen, nyilvános gépeken ne add meg a bankkártyád adatait, és hotspoton, nyílt wifin keresztül is mellőzd az online bankkártyás fizetést!

Nézd meg milyen oldalon használod a bankkártyádat!

Sok oldal nem az, aminek látszik: vagyis előfordulhat, hogy épp azt gondolod, a telefonszámládat fizeted be, miközben egy adathalász oldalon vagy. A számlád teljesítésére vonatkozó felszólítás érkezhet e-mailen is, ami első ránézésre hasonlíthat a valódi számlalevelekre. Nézd meg alaposan, hogy mikor mire kattintasz, olvasd el a szöveget, mert az adathalász levelek sok esetben magyartalanok és tele vannak helyesírási hibákkal. A legjobb, ha nem a levélből kattintasz a linkre, hanem te magad írod be a böngésző címsorába az oldal címét, amit elmenthetsz a kedvencek közé, így biztos, hogy mindig jó helyre irányít majd.

Ellenőrizd a böngésző címsorát!

Az előbbi ponthoz tartozik az is, hogy ha online vásárolsz ruhát, cipőt, táskát, bármit, akkor azért, hogy elkerüld a kellemetlen meglepetéseket, győződj meg arról, hogy a böngésző címsorában az adott szolgáltató, webshop neve előtt látod-e a https:// előtagot, vagy egy zárt lakatot. Ha egyszerű http:// előtagot látsz, „s” betű nélkül, az azt jelenti, nem titkosított a böngésző, ilyenkor rendszerint üzenetet is kapsz, miszerint nem biztonságos a további művelet. Ezekben az esetekben ne légy könnyelmű, és ne add meg a kártyád adatait, mert számos ál webshop, álcázott adathalász oldal létezik.

Ne tárold a bankkártyád adataidat a gépeden!

Lehet, hogy sokkal egyszerűbb egy szimpla Ctrl + C és egy Ctrl + V billentyűkombinációval kimásolni és beilleszteni a bankkártya hosszú számsorát, mégsem jó ötlet lementeni. Fokozottan igaz ez az a háromjegyű érvényesítő kódra, azaz CVC2 vagy CVV2 kódra: ez a kártyád hátoldalán található számsor utolsó 3 számjegye, amivel érvényesíted az internetes vásárlásokat. Egyetlen bankkártyádhoz tartozó adatot se tárolj a gépeden, a felhőbe se mentsd le, mivel ha feltörik a fiókodat, bárki visszaélhet az adataiddal, és rendelkezhet a számládon lévő pénzzel. Pláne ne küldd el a bankkártyád adataid e-mailen senkinek, soha – akkor sem, ha olyannak küldenéd, akiben bízol, mert az e-mail fiókod feltörésével szintén hozzájuthatnak illetéktelenek az adatokhoz.

Kapcsold ki az automatikus kitöltést!

Amikor online fizetsz bankkártyával, miután beírtad az adatokat, neked is felugrik egy kis ablak azzal a szöveggel, hogy szeretnéd-e lementeni őket. Ha az internetes fizetést szeretnéd biztonságosan bonyolítani, még véletlen se pipáld be azt, hogy a rendszer megjegyezze a bankkártyád adatait. Az automatikus kitöltés a bankkártyás fizetésnél könnyedén visszaüthet még akkor is, ha a saját laptopodat, mobilodat használod – ha nyílt hálózatra csatlakozol, könnyen az adathalászok csapdájába eshetsz.

Kérj biztonsági kódot!

Ha igazán biztosra akarsz menni, akkor kérd, hogy az internetes bankkártyás fizetésekhez a bankod küldjön egy kódot tartalmazó SMS-t a telefonodra. A vásárlás véglegesítéséhez, jóváhagyásához ezt a kódot kell beírnod. Ma már a legtöbb szolgáltatónak, webáruháznak van ilyen biztonsági eleme, de ha olyan helyen fizetsz, ahol nincs meg ez a szűrő, akkor feltétlen állíttasd be a számlavezető bankodnál, hogy minden pénzmozgásról kapj értesítést SMS-ben!

Mindig légy up to date!

Mindig telepítsd a telefonodra és a számítógépedre is a frissítéseket! Ez azért fontos, mert naponta jönnek ki újabb, fejlettebb vírusok, így a készülékeidnek is naprakésznek kell lenniük, hogy biztonságban tudhasd az adataidat, és ezzel együtt a pénzedet is.