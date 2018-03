Okos otthon = takarékos otthon?

Te szívesen automatizálnád az életedet? Ne ijedj meg, nincs ebben semmi futurisztikus. A manapság elérhető technikai vívmányok ráadásul nemcsak kényelmesek, hanem okosak is. A rohamosan fejlődő technológia számtalan olyan újítást hoz, amelyek egyik napról a másikra teszik kényelmessé az életünket. De vajon hogy is működnek az okos otthonok? Az intelligens lakások, házak összehangolt, közösen működtetett rendszereken alapulnak, amelyek elektronikai, a távközlési és az építészeti megoldásokat kapcsolnak össze. A legtöbb esetben szinte az összes kényelmi funkciót tudják alkalmazni, amit a tulajdonos megkíván: a hőfokszabályozástól a fű locsolásán és a kávéfőző indításán át a szellőztetésig bármit be lehet programozni a rendszerbe. Elképzelhető, hogy ez sokaknak első körben szinte elképzelhetetlen luxust jelent, ám ideje megbirkózni az előítéletekkel, hiszen nem keveset tudunk spórolni a fejlett technológiai megoldásokon.

Csak gondold végig, mennyi előnnyel jár, ha távolról is szabályozhatod az otthonod hőmérsékletét. Elég egy alkalmas applikáció, és a világ bármelyik pontján beállíthatod, hány fok legyen a házadban. Nem kell egész nap fűtened, ha nem akarsz a jéghideg lakásba toppanni egy fáradt nap után, hanem az applikáció segítségével érkezés előtt fél órával is felkapcsolhatod a fűtést. De ugyanez a helyzet a klímával is a forró nyári napokon: nem kell pénzt kidobnod arra, hogy egész nap üzemeljenek a berendezések, hanem a megfelelő időpontban elindítva biztosítják neked a kívánt hőmérsékletet – így pedig nemcsak pénzt spórolsz, hanem környezettudatossá is válhatsz. Arról nem is beszélve, hogy léteznek olyan megoldások, amikor az applikáció földrajzi helymeghatározás funkciójának köszönhetően a termosztát érzékeli, hogy te merre jársz, így ha az előre beállított programtól eltérően előbb elmész otthonról, a termosztát értesítést küld és felajánlja a rendszer leállítását.

Vannak olyan speciális funkcióval ellátott berendezések, amelyek egyelőre a legtöbb okos otthonban nincsenek meg. Bevásárlás közben a hűtő tartalmát a vonalkódokból leolvasni képes rendszerekkel talán még kevesen büszkélkedhetnek, de a totál összehangolt berendezési eszközök sem feltétlenül működnek együtt minden okos otthonban: pedig az intelligens otthonok arra is képesek, hogy érzékeljék, ha te filmet kezdesz nézni és lentebb veszik a fényerőt a helyiségben, vagy épp kikapcsolják a működő rádiót ilyenkor. Mondhatnánk, hogy az okos otthonoknak csak a képzelet szabhat határt, ez azonban egyáltalán nem igaz, hiszen olyan vívmányok kerülnek ki a fejlesztők kezei közül, amelyekről sokan álmodni sem merünk.