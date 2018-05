Nyolcévesen okostelefonja van, és nem űrhajós akar lenni (X)

Mi felnőtt fejjel nosztalgiázva gondolunk vissza a gyermekkorunkra, amikor még nem kellett sok minden a boldogsághoz. Órákat töltöttünk a szabadban, életveszélyes ugrásokkal repültünk le a hintáról, a fizika törvényeit teszteltük a libikókán, az autóskártyák, a matricák, a színes szalvéták, a bélyegek vagy az üveggolyók pedig ugyanúgy értéket képviseltek, mint Felnőttországban a pénz. Hogyan tartsuk meg gyereknek gyerekeinket?

Hagyjuk játszani olyan dolgokkal, amik igénylik a képzelőerőt!

Jó játék a távirányítós autó, de talán még jobb egy olyan, ami a gyerek kezétől kel életre. Akkor gyorsul, és akkor kap defektet, amikor azt kis tulajdonosa szeretné, sőt hangját is a gyermek kölcsönzi.



Készítsünk mi magunk játékot, mert az valóban megfizethetetlen

Irigyek voltunk a szomszéd Anna babaházára, amit az apuka épített? Csodáltuk Julcsi jelmezét, amit anyuka maga varrt? Lépjünk ki a komfortzónánkból és készítsünk valamit mi is a gyerekünknek. A kisebbeket könnyen elvarázsolhatjuk egy ilyen szuper hintával, amit még kamaszkorukban is a szobájukban fognak tartani.

Ez a videó lépésről lépésre bemutatja, hogyan készítsük el a hintát.

A hinta festését csinálhatjuk közösen, sőt életkor szerint festhetjük újra és újra. A hinta így mindig egyedi lesz, amilyen sehol máshol a világon nem kapható.