Nézz hozzáértő szemmel a kerti gépekre! (X)

Laskai Ádám kertészeti egyetemre jár, kertészeti vállalkozását építi, de gondolatban már a saját kertjét gondozza. „A japánkertek stílusában csobogókat, tipegőket, különlegesebb juharfákat telepítenék. A keleti vonal nagyon közel áll hozzám: szeretem, amikor minden nap ki kell menni a kertbe, és állandóan gondozni, csipegetni kell a növényeket. A kertészkedés számomra elsősorban örmforrás, amikor kikapcsolódhatok.” – mondja.

Vállalkozóként nem csupán a gépek megbízhatósága és kezelhetősége miatt választotta a STIHL-t: elég kipakolni a gépeket, máris hitelességet kölcsönöznek a használójuknak. A STIHL egy olyan márka, amit az is ismer, aki nem ebben a világban mozog. Ezek a gépek, mint mondja, a kertészek és a megrendelők számára is presztízsértékkel bírnak, hiszen a hírük, akárcsak egy megbízható kertészcsapaté, szájról szájra terjed. Eddig a munka során kizárólag benzines gépeket használt, a STIHL cserélhető akkus sövénynyírója, a HSA 56 azonban nagyon jó benyomást tett rá. „Lényegesen könnyebb, mint a benzinesek, a teljesítménye is meggyőző, hobbifelhasználásra biztosan akkus gépet választanék” – áradozik.

A COMPACT rendszer egyébként sövénynyírót, lombfúvót, szegélynyírót, akkus fűrészeket és fűnyírógépeket foglal magában. Csendesek, tiszták és könnyen kezelhetőek, a vezeték nélküli kivitel pedig széleskörű, rugalmas felhasználási lehetőségeket nyújt. „Üzemidejüket elsősorban a felhasználás körülményei határozzák meg, de a különböző erősségű cserélhető akkumulátorok, valamint a hozzájuk tartozó univerzális töltőkészülék is LED-es állapotjelzővel rendelkezik, így az akkus gépek erejét is könnyedén beoszthatom. Én így szeretem” – jelenti ki határozottan.