Nem is gondolnád, milyen szennyezett az otthoni levegő a kintihez képest (x)

Te is gond nélkül eltöltesz egy vagy akár több napot „otthonod fogságában”? De vajon egészséges ez? A VELUX Cégcsoport felmérése szerint a beltéri levegő akár ötször szennyezettebb lehet a kintinél. Nem is gondolnád, hogy a főzés, a rendszeres, kiadós „gőzfürdőzés” vagy akár a zárt helyiségben kiteregetett ruhák milyen szerepet játszanak a penész kialakulásában. Még nagyobb lehet a probléma, ha a szellőztetés hiánya mellett természetes fényben is szűkölködsz otthonodban.



Nem csak a penész jelent problémát: töprengtél már valaha azon, hogy egy műanyag gyerekjátékra miért írják, hogy direkt napfénytől, közvetlen hőtől távol tartandó? Bizonyos kémiai anyagok ezek hatására oldódnak, melyek olykor veszélyesek lehetnek az egészségünkre. A hálószobákban sem vagyunk biztonságban: érdekes lenne megmérni, hogy reggelre hogyan változik meg a helyiség szén-dioxid-szintje, ahol akár 8 órán át megszakítás nélkül, gyakran ketten is tartózkodnak.



Többek között ez a problémakör ihlette meg a VELUX Cégcsoportot, hogy olyan intelligens terméket fejlesszen, amely bennünket mentesítve gondolkodik és cselekszik helyettünk azért, hogy jobban, egészségesebben éljünk a négy fal között. A cégcsoport és a NETATMO együttműködésével született meg a VELUX ACTIVE.



A táv- és hangvezérelhető okosmegoldás a beltéri érzékelők mért adatai és az időjárás-előrejelzés alapján a legoptimálisabb beltéri körülményeket képes beállítani a tetőtéri ablakok, lapos tetős felülvilágítók kinyitásával, árnyékolók működtetésével. Az érzékelt és a felhasználói előzmények alapján a VELUX ACTIVE akár automatikusan is képes közbeavatkozni (szellőztetni, árnyékolni), amikor szükséges. Ha fontos számodra a friss, egészséges levegő, akkor itt tudhatsz meg még több részletet.