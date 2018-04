Mosogatásból jeles (X)

Egy mosogatógép ki- és bepakolása csupán pár percet vesz igénybe, míg ugyanennyi teríték kézzel történő elmosogatása, eltörölgetése akár 30 percbe is beletelhet.

A mosogatógép vízből és energiából is kevesebbet igényel, mint a kézi mosogatás. A Bosch mosogatógépek AquaSensor funkciója a töltet mennyiségéhez és szennyezettségéhez igazítja a víz- és energiafogyasztást, valamint a víz hőmérsékletét. Az EcoSilenceDrive technológiájú motorok pedig biztosítják az ultracsendes munkavégzést.

Gépi mosogatásnál nem számít, mit pakolsz be a gépbe, a Finish Quantum Max mosogatógép-tabletta segítségével egyszerre mosogathatod el a legnagyobb, legzsírosabb fazekakat és a törékeny üvegpoharakat is, előmosás nélkül. A Bosch PerfectDry funkciója pedig – a továbbfejlesztett Zeolith® technológiának köszönhetően, mely egyenletesen oszlatja el a meleg levegőt a belső térben – tökéletesen meg is szárítja azokat.

A gépi mosogatással óvod családod egészségét is, hisz a 65-70 C° fokos víz garantáltan elpusztítja az összes kórokozót. A Finish gépi mosogatószerei pedig több aktív hatóanyagot tartalmaznak, mint a kézi mosogatószerek, így a gépben elmosott edények csodálatosan ragyogva, foltoktól mentesen kerülnek ki a gépből.

Havonta egyszer tisztítsd meg a mosogatógépet! Ehhez nyújt segítséget a Bosch PerfectDry mosogatógépek MachineCare funkciója, amely figyelmeztet, mikor kell megtisztítani a gépet. Ez a speciális program a Finish mosogatószerrel együtt magas hőmérsékleten tökéletesen tisztítja meg mosogatógépét. A Finish mosogatógép tisztító hatására a mosogatógép belsejében lerakódott szennyeződések – zsír és vízkő – biztonságosan és hatékonyan lebomlanak még a nehezen elérhető helyeken, mint például a fűtőelemen és a permetezőkarokon is. A kellemetlen szagok megszüntetéséhez pedig a Finish citrom és lime mosogatógép-illatosító vagy az Odor Stop szagsemlegesítő nyújtanak segítséget.

További információkért látogass el a www.finish.hu vagy a www.bosch-home.com weboldalra!