Medencéd lehet egy hétvége alatt

A földbe ásott, feszített víztükrű medence nagyon elegáns dolog, de nem az egyetlen és sokszor nem is a legjobb megoldás a nyári hőség ellen. Rengeteg olyan család van, amelynek összehasonlíthatatlanul jobb szolgálatot tenne egy föld feletti medence, arról nem is beszélve, hogy ennek költségei és a telepítéséhez szükséges idő is töredéke egy épített medencéhez képest.

Ti is össze tudjátok szerelni

Ha egy földbe ásott medence építése mellett döntünk, akkor sok kényelmetlenséget veszünk a nyakunkba: ehhez ugyanis kivitelező kell, aki megtervezi, kiássa, lebetonozza és felépíti a medencét. Mindez felfordulással, zajjal és porral jár. Ne legyen illúzióink afelől, hogy simán, zökkenőmentesen, idegeskedés nélkül lezajlik majd az egész beruházás – a valóságban éppen olyan idegtépő lesz, mintha egy lakást újítanánk fel.

Ehhez képest a föld feletti medencét leszállítják egy nagy dobozban, és néhány óra alatt könnyűszerrel magad is felállíthatod – legalábbis az egyszerűbb típusokat, de a komolyabb modellek összeszerelése is csak egy-két napot is igénybe vesz, egy hozzáértő segítő bevonásával. Azonban bármelyik típust is választod, elmondható, hogy legfeljebb egy hétvége alatt olyan csillogó vizű medencét varázsolhatsz a kert közepére, amiben az egész család elfér! Ezt az épített medencék bizony nem „tudják”.

Ha kisgyerek van a családban, a szakértők ezt ajánlják

De nem a gyors összeszerelhetőség az egyetlen érv, amit felelős családapáknak és anyáknak meg kell fontolni egy medencevásárlás előtt. A földbe süllyesztett medencék ugyanis veszélyesek lehetnek a gyermekek számára, de akár egy óvatlan felnőtt is beleeshet, sőt az sem ritka, hogy kedvenc háziállatunk fullad meg a vízében. Ezek nagyon is valós veszélyek, és minden évben elő is fordulnak ilyen balesetek.

„Az épített medencéknél sokkal kevésbé valószínű egy ilyen baleset, hiszen ezek 90 cm magasabb peremükkel tökéletesen megoldják a gyermekek és a kisállatok védelmét – csupán el kell venni a medence mellől a neki támasztott létrát, és ezzel meg is akadályozható a vízbe esés” – magyarázta el Pálya Ottó, az Aqualing Kft kereskedelmi üzletág vezetője, aki szerint ez kifejezetten biztonságos megoldás kisgyermekes családoknak. Az uszoda- és medencetechnikával foglalkozó cég szakértője hozzátette, hogy „ha valaki fiatal házas, és már pici gyermekük van, vagy hamarosan gyereket szeretnének vállalni, akkor csakis ilyen medencét érdemes venniük, hiszen nem ismerik még, hogy hogyan kell kezelni egy földbe ásott medencét, és milyen veszélyeket és költségeket rejt az magában. Egy föld feletti medencével viszont egyszerűen, és költséghatékonyan szerezhetnek csodás és egyben biztonságos élményeket a családnak.”

Egyszerű kezelés

Természetesen a föld feletti medencék is igényelnek karbantartást, ám jóval kevesebbet, mint az építettek. A víz tisztaságának és frissességének fenntartása ebben az esetben is az egyik legfontosabb dolog: ezt megfelelő vegyszerekkel, vízforgatással vagy modern, klórmentes fertőtlenítési megoldásokkal lehet megoldani. „Egy elterjedt sztereotípia szerint a medencékbe tett vegyszer nem jó az egészségnek. Ez csak akkor igaz, ha nem megfelelő dózisban és kontrollálatlanul adagolják. Ám ha egyáltalán nem vegyszereznek, akkor a medence vizében nagyon hamar rengeteg baktérium, gomba és egyéb mikroorganizmus szaporodik el, ami sokkal több problémát okozhat, mint a vegyszer. Ha valaki mégis vegyszermentes vízkarbantartást szeretne, rendelkezésére állnak olyan technológiák, csupán só vagy aktív oxigén felhasználásával oldják meg ezt a kérdést. Ezek valamivel többe kerülnek, de éppen úgy elérhető velük a kívánt víztisztaság és fertőtlenítés, mint vegyszerekkel” – mondta el Pálya Ottó.

Ha meggondold magad, beáshatod a földbe

A gyorsan telepíthető föld feletti medencéknek számos fajtája létezik az egy szezonra tervezett, felfújható peremű PVC fóliás medencéktől kezdve egészen kompozit anyagból készített, összeszerelhető modellekig, amelyek már téliesíthetők is, és hosszú éveken át kiszolgálják a családot. Ezek közül a fém-, fa- és kompozit falú termékek akár a földbe is áshatók, és megszólalásig olyan hatást keltenek, mint az épített medencék – mindezt persze töredék áron! Erről a műveletről persze nem árt előzetesen konzultálni egy szakértővel, hiszen nem mindegy, hogy milyen magas a telkünkön a talajvíz, mint ahogy az sem, hogy az esetlegesen elszivárgó víz a medencéből hova folyik majd el – nem szerencsés például, ha a pincénkbe vagy a szuterénba kerül…

Van, ahol szóba sem jöhet más

A gyorsan telepíthető föld feletti medencék akkor is megoldást jelentenek, amikor a kiszemelt helyszínen más medence építése a talajadottságok miatt nem jöhet szóba. Gyakran megesik például, hogy élő vizek – folyók, tavak – közelében található telekre szeretne a tulajdonos medencét ásatni, azonban – legalábbis, ha lelkiismeretes szakemberrel van dolgunk – a kivitelező figyelmezteti rá, hogy a magasabb talajvíz alulról nyomja majd a medencét, ezért az „fel fog úszni”, és belátható időn belül tönkremegy. Egy föld feletti medencével ez nem történhet meg.