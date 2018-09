Magyar termékek az otthonunkban (x)

Bármely termékkategóriát is nézzük, rendkívül sok gyártóval és termékkel találkozunk, ám mint sok más esetben, az építőiparban is érdemes a hazai gyártók termékeit figyelemmel kísérni.



Kevés olyan magyar márka van a hazai piacon, amelyről elmondható, hogy generációk óta ismerik és kategóriájában fennállása óta piacvezető. Hazánkban a Zalakerámia Zrt. az egyetlen burkolólap gyártó. Fő tevékenysége: fal- és padlóburkoló lapok, gres lapok gyártása. Széles kínálatának köszönhetően minden korosztály megtalálja a neki tetsző terméket. A termékek tervezésénél kulcsfontosságú szerepet játszanak a nemzetközi trendek, kreativitásra való törekvés, ahol a színek és formák ötletes variációjával bármilyen hatás elérhető.



A tervezett termékcsaládok sikerét jól mutatja, hogy a csempék és padlólapok iránti fokozódó érdeklődés miatt, folyamatos kihívást jelent a belföldi és külföldi vevői igények kielégítése, ezért 2017-ben egy teljesen új gyártósor is átadásra került. A jelenleg rendkívül széles választékukban minden stílusban találunk termékeket, a minimalista design-tól kezdve, a majolika mintákon át. Jelenleg a legkeresettebb termékek között vannak a fahatású lapok pl. Albero, Amazonas, Indigo, Canada és a cementhatású lapok pl. Cementi, Solido. Rengeteg termékcsaládhoz készülnek különféle mozaikos elemek, melyek már 3D-s változatban is kaphatóak. A következő időszakban a külföldi trendeknek megfelelően nagyobb formátumok gyártását tervezik pl. 60×60 cm, 20×90 cm, ezzel olyan piacokra is be tud lépni, ahol eddig az olasz, spanyol és lengyel konkurenciák voltak az egyeduralkodók. Emellett folyamatosan törekszik az egyre magasabb minőségű és igényes kidolgozású alaplapok és dekorok gyártására.



Összességében elmondható, hogy a Zalakerámia termékpalettája bármely vásárlói igényre tud modern, minőségi és ár-érték arányban megfelelő megoldást javasolni.