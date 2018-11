Legyen a takarítás közös élmény! (x)

A tél beköszöntével nemcsak lelkileg igyekszünk ráhangolódni az ünnepekre, hanem környezetünket, lakásunkat is szeretjük csillogóvá varázsolni. Hogy a takarításra fordított idő is közös élménnyé váljon, vond be családodat, gyermekedet is! A lurkók többsége játékként tekint egy-egy feladatra, és te is gyorsabban végzel, ha összefogtok. Ebben tökéletes társad lehet a VC 5 vezeték nélküli kézi porszívó a Kärchertől.

Ez a készülék kis méretének és teleszkópos, magassághoz állítható szívócsövének köszönhetően a család bármely tagja számára segítségül szolgál, kortól és nemtől függetlenül. Kitűnő bizonyítéka annak, hogy egy erős porszívónak nem kell nagyméretűnek lennie, egyedülálló tisztítási teljesítményével könnyen felveszi a versenyt más eszközökkel.

A szabadalmaztatott tripla teleszkópos rendszer révén ráadásul a gép mérete a felére csökkenthető, így tárolása rendkívül helytakarékosan, a legkisebb lakásban is egyszerűen megoldható.

A VC 5 Cordless nagy teljesítményét a rugalmas csatlakozással ellátott, állítható, Kärcher száraz vákuumfejnek köszönheti, amit speciálisan ehhez a modellhez fejlesztettek ki, alacsony energiaellátást igényel és maximális erőt biztosít.

Az ErP címke tanúsítja a VC 5 Cordless kimagasló tisztítási eredményeit az összes kemény padlón és szőnyegen. Nem kell aggódnod, hogy az elvégzett munka nem lesz olyan hatékony csak azért, mert nem te csinálod! A kiváló szennyeződésfelszedés a legtöbb felületről garantált. A porszívó kényelmesen irányítható, így a bútorok alatti részek takarításhoz szintén megfelelő.

Emellett időt és pénzt is spórolhatsz, ugyanis az eszköz fontos jellemzője a porzsákmentes szűrőrendszer beépített szűrőtisztítással, amellyel kiküszöbölhető a drága porzsákcsere.

Élvezd a közös, egyszerű takarítás élményét , és válaszd a Kärcher kicsi, könnyű, valamint kompakt megoldását, a VC 5 Cordless kéziporszívót!