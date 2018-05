Béreljek? Vegyek? – Egy kis szubjektív tanácsadás bizonytalanoknak

Amikor először felmerülne komolyan életünkben a kérdés, hogy lakást vásároljunk-e, vagy inkább béreljünk, nagyon sokan nincsenek is igazán döntési helyzetben. Hiszen csak az tud ilyenkor választani, akinek vagy eleve van már annyi pénze, hogy megvegyen egy lakást, vagy pedig olyan helyzetben van, hogy egy bank hajlandó meghitelezni neki a lakásvásárlását. Ez utóbbihoz néhány milliós önrész kell, és nem árt egy biztos, jól fizető állás sem, mint ahogy az is növeli az esélyeket a hitelre, ha akad egy másik, jelzálogosítható ingatlanunk fedezetként. Akinek ezek hiányoznak, az még mindig bízhat a csokban, aki pedig ez utóbbit sem tudja (vagy nem akarja) igénybe venni, annak érdemes egy olcsó albérlet után nézni, és a bérleti díj kifizetése után megmarad pénzéből elkezdeni szorgosan félretenni egy kis alaptőkére – például a kifejezetten jó hozamot kínáló lakástakarék-pénztárak valamelyikében. Mert a bérlés és a vásárlás közül saját használatú lakás esetében szinte mindig a vásárlás a jobb, kifizetődőbb ötlet – különösen mostanában, amikor országszerte emelkednek az ingatlanárak.

Józan ésszel számolva

A képlet nagyon egyszerű: ha úgy döntesz, más lakásában élsz, akkor ugyanúgy kiadsz havonta 100 ezres nagyságrendben pénzt a kezedből, mint ha hitelt fizetnél a saját lakásodért. A különbség a végén látszik csak: az első esetben ott állsz, hátad mögött sok-sok millió forint kifizetett albérleti díjjal, ami a te zsebedből egy a bérbeadód zsebébe vándorolt, míg a másik esetben ugyanúgy sokmilliónyi kifizetett forinttal a hátad mögött állsz, csak éppen a saját lakásod nappalijában. Nagyon lecsupaszított képlet ez, amibe sok helyen bele lehetne kötni, de a legtöbb magyar életében azért mégiscsak így fest a helyzet. Árnyaljuk azért egy kicsit a képet, és nézzük meg azt is, szerintünk mikor jobb bérelni.

Mikor jobb a bérlés?

Bérelni akkor éri meg, ha olyan életmódot élsz, amelyben sűrűn váltogatod a lakhelyed. Például egy menő menedzser vagy, akit gyakran áthelyeznek egyik városból a másikba a főnökei, hogy rendbe hozza a helyi leányvállalat ügyeit. Egyébként ebben a helyzetben is érdemes venni egy „bázist”, ahova hazatérhetsz, és ami csak a sajátod, és valószínűleg te ezt meg is engedhetnéd magadnak. Akkor is inkább bérelj, ha nagy a szabadságvágyad, és hirtelen, spontán szeretsz lakhelyet cserélni. Számodra ugyanis egy saját lakás csak nyűg lenne, amely „röghöz köt”, és kényelmetlen kötelességeket ró rád – vagyis boldogtalan lennél vele. Egyébként a boldogságot, az érzelmeket, örömet, kényelmet, személyes jóérzéseket mint tényezőt sosem szabad kihagyni a pénzügyek tervezéséből, sőt ugyanolyan fontos elemként kell kezelni, mint a megtérülési faktort. Aki ugyanis csak a gazdaságosságot nézi, és figyelmen kívül hagyja közben, hogy érzelmileg mivel jár egy-egy döntése, az hajlamos a nyereségesség kedvéért önmaga számára is kényelmetlen, nagy áldozatokkal járó élethelyzetbe is belemenni – amit aztán később megbán, hiszen boldogtalanná, örömtelenné tette puszta haszonvágyból az életét. Az egyensúlyt a személyes boldogságunk és a pénztárcánk elégedettsége között tehát mindig érdemes nagyon komolyan venni és megtartani!

De térjünk vissza egy kicsit arra a bohém fiatalra – vagy akár idősebbre –, aki sűrűn költözik, mert így szeret élni. A bérlés számára nyilvánvalóan anyagilag rossz döntés, de az élete szempontjából jó és boldogságot okozó, és ezért megéri neki. Gondolkodjunk el azonban picit azon is, hogy vajon nem lenne-e hasznos és ugyanúgy boldogságot szerző dolog számára az is, ha van egy saját lakása, amit kiadhat, és amelynek biztos bevételéből a szabad életét könnyebben finanszírozhatja?

Végül pedig létezik egy harmadik élethelyzet is, amikor a bérlés jobb döntés lehet: amikor valaki szeretné a készpénzét maga forgatni, és nem akarja lekötni egyben egy nagy értékű, bonyodalmak és sok idő árán pénzzé tehető lakóingatlanban. Tegyük fel, hogy van két ember: mindkettőnek ugyanannyi pénze van, ám az egyik azt önerőnek használja fel egy lakáshitelhez, a másik pedig inkább befekteti és forgatja. Ez utóbb okos befektetésekkel, az alatt a 15-20 év alatt, amíg más a hiteltörlesztést fizeti, szép kis vagyont gyűjthet össze. A kérdés, hogy mit vesz majd ebből? Egy lakást?

Tiéd a döntés – fontold meg alaposan!

A fentiekkel csak azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a „vegyünk vagy béreljünk?” dilemma jogos és valós, de szerintünk végül mégiscsak a vásárlás felé fog eldőlni. Természetesen minden ember igénye, tervei és élethelyzete más, és ezt a kérdést a saját szempontjai mentén fogja eldönteni. Amit ajánlani tudunk mindenkinek a döntés előtt, az, hogy szánjon időt az alapos mérlegelésre, amelyben a pontos, sok tényezőt figyelembe vevő és többször leellenőrzött számítások, valamint a szakértőktől kikért okos tanácsok éppen úgy szerepelnek, mint a saját érzései, személyes igényei. Vagyis azok a pénzzel nem mérhető faktorok, amelyek végső soron a boldogságot okozzák. Egy biztos: ma a lakásvásárlás a legjobb hozamokkal kecsegtető befektetések egyike, amelyet mindenképpen érdemes fontolóra venni akár hitelből, akár saját erőforrásokból.