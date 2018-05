Lakásvásárlás – ennek alapján hozd meg a végső döntést!

A lakás olyan, mint a házasság: ha jól választunk, sok örömünk lesz benne, de ha nem, akkor csak boldogtalanság és egymást követő bajok várnak ránk. Ezért – akárcsak házasodás előtt – szánjunk egy kis időt az ismerkedésre, mérjük fel alaposan és sok szempontból a kiszemeltünket, és sose ugorjunk bele egy ilyen elköteleződésbe „szerelem első látásra” alapon!

Ár – ami jó, az sosem olcsó

Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem igaz – ezt a bölcsességet lakásvásárláskor sose felejtsük el. A lakástulajdonát ugyanis mindenki a legjobb áron akarja eladni, és ha az ár csábítóan alacsony, akkor jogosan gyanakodhatunk, hogy rejtett hibák vannak, amelyek miatt a tulajdonos gyorsan szeretne túladni a lakásán. Ezek lehetnek szabad szemmel nem is látható műszaki problémák (pl. súlyos statikai gondok, átfogó felújítást, nagy pénzráfordítást igénylő javítások), de lehet, hogy csupán a lakóközösség problémás, és lehetetlenné teszi a normális életet. Az is előfordulhat, hogy a környék a közeljövőben drámaian átalakul, és értékcsökkentő változások készülnek – például egy 8 sávos elkerülő utat akar a ház mellett építeni az önkormányzat.

Tulajdoni lap – minden lényeges dolgot elmond

Az első és legfontosabb dolog, hogy kikérjük a kiszemelt ingatlan tulajdoni lapját az illetékes földhivataltól. Ez ugyanis a lakás „forgalmi engedélye”, ami végső soron megmondja nekünk, milyen árut veszünk meg. Sokszor az eladó sincs tisztában a saját lakása helyzetével, máskor viszont szándékosan próbálják eltitkolni az ingatlant érintő kellemetlen tényeket, de mindez a tulajdoni lapból világosan kiderül. Legyünk rendkívül körültekintőek, ha a lakáson lapján terhelő bejegyzés van, például haszonélvezeti jog vagy jelzálogjog, mert ezek csökkenthetik a lakás értékét, illetve hosszú távú gondokat okozhatnak még nekünk, miután mi váltunk tulajdonossá. A tulajdoni lapot mindig mi magunk kérjük ki – ügyfélkapunk keresztül mindössze 1000 forintba kerül –, és mindig kérjük le közvetlenül a szerződés aláírása előtt, valamint a kifizetés előtt is, mert ha épp csalók hálójába kerültünk, akkor könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatban kerülnek rá fontos és ránk nézve negatív tartalmú széljegyek.

Építési szabályok, szabályozási tervek

Ha a tulajdoni lap szerint „tiszta” az ingatlan, akkor fáradjunk el a helyi önkormányzat építési osztályára, és érdeklődjünk a házat és környékét érintő speciális szabályokról. Előfordulhat ugyanis, hogy a ház műemléki védettség alatt áll, vagy más különleges kezelés alá esik, így például egy felújítás, de akár csak egy sima ablakcsere vagy szigetelés is komoly nehézségekbe ütközhet. A környék rendezési terve is sok mindenről tájékoztat: lehet, hogy a szomszéd házat jövőre lebontják, és forgalmas piacot akarnak a helyére építeni, de egy családi házzal még az is megeshet, hogy a telek széléből útszélesítés miatt ki fog sajátítani egy darabot az önkormányzat – márpedig az egy cseppet sem kellemes dolog a tulajdonosnak, amit ennek ellenére mégis kénytelen eltűrni.

A ház pénzügyi háttere – mire jó a közös képviselő?

Ha mind a ház, mind a környék nagyjából rendben van, és úgy tűnik, hogy hosszú távon sem lesznek váratlan meglepetések, akkor vizsgáljuk meg közelebbről a ház költségvetését, működését. Tárgyaljunk a közös képviselővel, tájékozódjunk, hogy vannak-e adósságai a háznak – és egyúttal képet kaphatunk a lakóközösség összetételéről is –, valamint mérjük fel, hogy a közös képviselő milyen gazdája a háznak. A kapott információkat ellenőrizzük le a lakókkal készített miniinterjúk segítségével is. A közös képviselő személye nagyon fontos lesz majd az életünkben, ezért legyünk körültekintőek: rajta múlik ugyanis, hogy meg tud-e csípni a ház egy-egy pályázatot felújításra, javításra, bővítésre és más, a ház értékét növelő beruházásokra. Mindez kifejezetten zsebbe vágó kérdés, és a lakásba fektetett pénzünk értékállósága múlhat rajta.

Műszaki állapot és fenntartási költségek – szakértő szem kell!

A műszaki állapot döntő tényező a vásárlásnál – ha ugyanis le van romolva a ház, akkor az hamarosan rengeteg pénzünkbe fog kerülni. Mivel a legtöbben nem vagyunk építészek, a műszaki felmérésre fogadjunk fel egy szakértőt! 20-30 ezer forint ráfordítást megér az, hogy később ne kelljen akár több milliót javításokra költeni….

Piacképesség, eladhatóság

Bár lehet, hogy életre szóló terveink vannak a kiszemelt ingatlannal, mégis előállhatnak olyan körülmények is, hogy kénytelenek leszünk eladni. Éppen ezek az élethelyzetek azok, amikor eleve meg vagyunk szorulva, és kényszer hatása alatt cseleszünk, így nagyobb az esély rá, hogy veszteséggel adunk túl a lakáson. Ha pedig egy olyan lakást vásároltunk meg, amely eleve nehezen eladható, akkor óriási pénzt veszhetünk egy ilyen tranzakción. Válasszunk tehát jó adottságokkal rendelkező lakást, amelyre lesz kereslet később is. A keresletet generáló főbb tényezők az lakás elhelyezkedése, műszaki állapota, mérete, valamint mindazok a tényezők, amikről a fenti pontokban bővebben is beszéltünk már.