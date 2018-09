Látványos ráncfelvarrás – lakásfelújítási ötletek őszre

Az otthon felújítására, hangulatának és stílusának átalakítására időről időre szüksége van mindenkinek. Nem pusztán praktikus okok miatt kell ez, és nemcsak azért javítjuk meg vagy cseréljük le a régi, rossz, divatjamúlt dolgokat a lakásunkban, mert azok már használhatatlanok, hanem azért is, hogy mi magunk felfrissüljünk, és új lendületet kapjunk attól, hogy a legszűkebb környezetünket kicsit megváltoztatjuk. A változás sok dolgot érinthet – mi ezek közül vettünk szemügyre közelebbről néhányat, és ezekre szeretnénk hasznos ötleteket adni neked.

A konyhapult falának csempézését akár magad is elvégezheted

Teljes burkolatcsere – a jó szervezés fél siker!

Ha teljes megújulást szeretnél a hidegburkolatok terén – például nemcsak a színeket, hanem a csempék méretét és formáját is meg akarod változtatni, akkor le kell verni a régit, és újat kell felrakni. Az állandó otthonunkban a fürdőszobát mi is így alakítottuk át tavaly ősszel, mert ezzel tényleg teljesen új, modern arculatot adhattunk neki, és végre megszabadulhattunk a régi, 80-as éveket idéző, nyomasztó és elavult fürdőszobai hangulattól. Ahhoz, hogy ez a munka a leggördülékenyebben menjen, komoly előzetes tervezésre, több árajánlat kérésére volt szükség, és arra is, hogy felmérjük, hol és hogyan érdemes leginkább beszerezni a szükséges anyagokat – kezdve a csempéktől és ragasztóktól a csapszerelvényeken, mosdón és WC-n át a fali kapcsolókig.

A részletek bája

A konyha és fürdőszoba hangulatát persze még sok más, jóval kisebb energiabefektetéssel járó trükkel is feldobhatod most ősszel, ha épp nincs időd nagyobb beavatkozásra. Például egy piperepolc, egy ruháskosár vagy modernebb kivitelű törölközőtartó már sokat javít a fürdő összképén, de egy divatos tervezésű csaptelep és a trendi, elegáns kivitelű villanykapcsolók, elektromos aljzatok is jót tesznek a látványnak. Ezeket viszonylag kevés pénzből beszerezheted, de a felszerelésüket érdemes hozzáértő szakemberre bízni. A konyhába az új függöny, falra akasztható dekorációk vagy a munkalap lecserélése hozhat gyors és látványos változást, de ajánljuk a falak és a bútorok átfestését is, ami szintén nem egy embert próbáló feladat, és egy hétvége alatt teljesen átvarázsolhatod általa az otthonodat.

Falak, ajtók és ablakok

Ezek a felületek is gyorsan felújíthatók házilag egy festéssel. A falakról a konyha kapcsán már beszéltünk, de nemcsak ezekre, hanem a fa nyílászárók kereteire is érdemes rámenni az ecsettel, ha nincs időd és pénzed ezek komplett cseréjére – de előtte persze egy kis smirglizéssel kell simává és tisztává tenni a felületet! Az ajánljuk, hogy legyél merész, és használd bátran itt is a színeket! A megszokott fehér helyett gondolkodj el egy szép világoskéken, halványzöldön vagy bármilyen más árnyalaton, ami vidámságot és mozgalmasságot hozhat a lakásodba!