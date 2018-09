Lakásfelújítás home office-ból

Sokan nem is a kiadások miatt halogatják lakásfelújítást, hanem azért, mert egyszerűen nem fér bele az idejükbe. Egy ilyen munkálat bizony elhúzódhat, különösen akkor, ha nincs megbízható ütemterved, amelyet egyeztettél a mesteremberekkel – akik persze írásos garanciát és a kötbér terhét is vállalták arra, hogy ezt be is tartják! –, de nemcsak azon nyerhetsz időt, ha a szakemberek menetrend szerint dolgoznak, hanem azon is, ha az előzetes tervezésben és a vásárlásban kihasználod az internet nyújtotta lehetőségeket.

Előzetes tervezés designprogrammal

A lakásfelújítás előtt a hagyományos módszer szerint az ember leült az asztal mellé egy ceruzával és egy papírral, és elkezdte tervezgetni álmai otthonát. Ez nagyon izgalmas és kellemes dolog, főleg annak, akinek tehetsége, ötlete és fantáziája is van hozzá, de sokaknak rendkívül megterhelő és időrabló ez a munka. Lássuk be, ez egy külön szakma, és túl sok időt veszítünk el azzal, míg rájövünk a tervezés alapvető fogásaira. Ma már szerencsére ebben is segítségünkre van a modern technika, hiszen hasznos és könnyen kezelhető lakberendező- és lakástervező programok tucatjait töltheted le az internetről, ráadásul ingyen. Már ezek között is akadnak egészen precíz, jól használható darabok, de ha többre vágysz, akkor is csak minimális, pár ezer forintos díjat kell rászánnod a félprofi szintet képviselő darabokért. Ha nem igazán vagy jártas az ilyen programok használatában, akkor sincs minden veszve, hiszen vannak olyan kereskedők, akik szívesen készítenek neked látványtervet.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy napokat takaríthatsz meg azzal, ha kihasználod ezt a lehetőséget, hiszen egyrészt ezekkel a szoftverekkel sokkal gyorsabban dolgozhatsz ahhoz képest, mint ha papíron végeznéd a tervezést, másrészt megbízhatóbb és jobban átlátható lesz a végeredmény is, mivel egészen élethű, három dimenziós képet kapsz a végén arról, hogy hogyan is néz majd ki a lakásod a felújítás után. Egy kattintással változtathatsz meg színeket, tolhatsz odébb falakat és bútorokat, pillanatok alatt választhatsz a berendezési tárgyak között, és pár perc alatt eldöntheted, tetszik-e az adott verzió, vagy inkább kipróbálsz valami mást. Ha mindezt papíron tennéd, már az is több álmatlan éjszakát okozna, hogy egyáltalán elképzeld, milyen lesz a valóságban a terved. Természetesen nem ajánljuk, hogy ezt a munkát teljesen egyedül végezd el, mert egy profi tervező vagy lakberendező szakértelmére is szükséged lesz ahhoz, hogy a lakásfelújítás buktatóit elkerüld, de a szakemberekkel zajló egyeztetés és tervezés időigényes folyamatát is jelentősen lerövidítheted azzal, ha már előzetesen készítettél egy vázlatos koncepciót, amely támpontként szolgálhat. Mindent összevetve legalább egy teljes hetet vagy még több időt is megspórolhatsz magadnak az ingyenes tervezőprogramokkal!

Webáruház – vásárolj bármikor!

A másik fáradságos és időigényes tétel egy lakás átalakításkor a vásárlás. Van, akinek örömet okoz, hogy egy nap 3-4 kereskedő kínálatát is végignézi, és heteken át járja a boltokat, gyakran távoli városokba is elutazva, mire megtalálja álmai zuhanytálcáját, a legszebb fürdőszobabútort, a legjobb árú építőanyagot és a legelőnyösebb házhoz szállítási feltételeket, de a legtöbben egy fárasztó munkanap után egyáltalán nem szeretnének még ezzel is bajlódni. Hetekig tartó feladatot adhat ez az utánajárás, ha minden terméket személyesen és a helyszínen akarsz szemügyre venni, de mindezt el is kerülheted, és akár néhány napra is leszoríthatod a vásárlást, ha használod a netet, és otthon, a karosszékben ülve válogatsz a kereskedők kínálatból.

A legjobb, ha nagy kereskedőláncok internetes áruházát keresed fel, mert itt szinte minden szükséges terméket és árut egy helyen megtalálsz, és rendszerint sokkal jobb áron, mint a kisebb kereskedőknél. Ráadásul a végén egy fuvarral – tehát olcsóbban – megoldhatod innen a kiszállítást is, míg ha egyenként, más-más kereskedőnél szerzed be a szükséges anyagokat, akkor minden egyes alkalommal meg kell szervezned, hogy otthon lehess, amikor a futár megérkezik. Márpedig ezek a fuvarok általában napközben jönnek, amikor te épp a munkahelyeden dolgozol…

Mesterek katalógusból

Talán a legtöbb időt és pénzt akkor veszítheted, ha rosszul választasz szakembert a felújítási munkákra. Már eleve az több napba vagy hétbe is kerülhet, hogy találj egy megbízható mestert, főleg akkor, ha személyes utánajárással és ismerősök kérdezgetésével próbálod ezt megoldani. A mi javaslatunk az, hogy erre is használd a netet! Számos olyan weboldal van ma már, amely összegyűjti a különféle szakterületeken dolgozó mestereket – némelyik ezek közül referenciákat, sőt az ügyfelektől kapott tetszési és megbízhatósági indexeket is tartalmaz, de már olyannal is találkoztunk, ahol azt is közlik velünk, mikor van szabad kapacitása az adott szakembernek egy új munka vállalásához.