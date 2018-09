Két jótanács: ezen soha ne spórolj a lakásfelújításnál!

Biztosan te is észrevetted már, hogy a silányabb minőségű dolgokért hosszú távon kétszer, háromszor is meg kell fizetned, és nagyon is igaz a mondás, miszerint az olcsó húsnak híg a leve. Különösen igaz ez az építkezéseknél és lakásfelújításoknál, ahol a beépített anyagok egy jelentős részét nem lehet csak úgy lecserélni, ha tönkremennek, mint egy izzót a lámpában. Például, ha gyenge minőségű csemperagasztót használsz, és ezért a drága és gyönyörű új burkolat idő előtt leválik a fürdőszobában, akkor az egész burkolatot dobhatod ki, és vehetsz helyette újat. Vagy ha nem jó szigetelőanyagot választasz, akkor ez nemcsak a fűtésszámládon látszik majd meg, hanem pár év múlva a házadon is, amikor újra fel kell állványoznod több hétre, hogy végre rendes szigetelést tetess fel. Ennél a két dolognál – a szigetelésnél és a burkolásnál – mi semmiképpen sem takarékoskodnánk a minőség kárára.

Csempézés – kell a drágább ragasztó!

Természetesen az a legjobb, ha egy házban vagy lakásban minden tartós és jó minőségű anyagból készül. Egyes elemeknél kiemelten fontos a minőség – például azoknál, amik állandóan szem előtt vannak, és ezért nehezebben viseljük el, ha tönkremennek vagy elhasználódnak. Tipikusan ilyen eleme egy otthonnak a hidegburkolat, vagyis a falra rakott csempék és a járólapok. Mivel ezek folyamatos igénybevételnek vannak kitéve – a gyermeket nevelő szülők pontosan tudják, hogy miről van szó –, mindenképpen a tartósabb darabokat érdemes megvenni belőlük, még ha ez többe is kerül.

Nem elég azonban a márkás, gyönyörű és időtálló csempét kiválasztani, hanem a segédanyagokat – a csemperagasztót – is gondosan kell megválogatni. Ezt hajlamosak vagyunk elnagyolva kezelni akkor, ha beltéri burkolásról van szó, hiszen itt a nagy hőmérséklet-ingadozás nem játszik szerepet, ezért azt gondoljuk, hogy az olcsóbb éppen úgy megteszi majd a kellő hatást. Micsoda tévedés ez! Például egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ragasztó kerül a kisebb és a nagyobb méretű csempék alá: az apróbb, maximum 20×30 cm-es csempéknél elegendő lehet egy egyszerű alapragasztó is, de ha nagyobb a csempe (például ha a fürdőszobákban ma nagy divatnak számító 30×60 cm-es darabokkal szeretnénk a falra burkolni), akkor mindenképp egyeztessünk szakemberrel a vásárlás előtt azért, hogy a ragasztó a falon is tartsa majd azokat. Ha lelkiismeretes a mester, akkor azt fogja mondani, hogy válasszuk a drágább flexibilis ragasztót, mert annak nagyobb a teherbírása, és nem fogja elengedni 2-3 év után a csempét.

A járólapoknál sem mindegy, mit rakunk a burkolat alá: ha például greslappal szeretnénk ékesíteni az otthonunkat, vagy nagyméretű lapokat használunk, akkor szintén a flexibilis ragasztót kell választani, ahogy akkor is, ha különösen nagy igénybevételnek kitett felületet akarunk beborítani.

Szigetelés – jobb, ha szakértő segít!

A lakás utólagos szigetelése ma sok családnál merül fel, hiszen ezzel a megoldással rengeteget spórolhatnak hosszú távon a fűtés- és a klímaszámlán. De melyik az ideális, jó ár-érték arányú szigetelőanyag? Mivel rengeteg különféle minőségű termék között választhatunk ma már, ezt a kérdést laikusként kifejezetten nehéz eldönteni. Érdemes ilyen helyzetben három dologra figyelni: az egyik a márka, a másik az árcédula, a harmadik pedig maga a kereskedő, illetve az ő ajánlása. Bármilyen furcsán is hangzik, ez utóbbit érdemes kiválasztani először. Lehetőleg olyan mellett tegyük le a voksot, akinek jól csengő neve van, az árukészlete és tapasztalata pedig nagy. Jellemzően a nagyobb kereskedőláncok között találjuk meg ezeket, ahol a széles kínálat mellett általában hasznos tippeket is kapunk, és igyekeznek az igényeinkhez és lehetőségeinkhez mérten a legjobb terméket kiválasztani nekünk.

Ha nem találunk ilyen segítőkész kereskedőt, akkor keressük a jó márkákat, és figyeljük az árcédulát. A magasabb ár általában jobb minőséget takar – persze ez nem mindig igaz –, ha pedig ehhez az árhoz jó nevű gyártó is párosul, akkor jó eséllyel nem fogunk majd csalódni a termékben. A legbiztosabb azonban az, ha előzetesen tájékozódunk a szigetelőanyagokról magunk is például az interneten, majd személyesen kérünk tanácsokat hozzáértő emberektől – például egy kereskedőtől vagy egy megbízható mestertől.