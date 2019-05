Így rendszerezd a pénzügyeket, hogy több maradjon a családi kasszában!

A legtöbb családban ránk, nőkre hárul a pénzügyek kezelése, ami sokszor nem kis feladatot jelent. Így menedzselheted hatékonyabban a kiadásokat!

Kövesd pénzügyeidet

Eleinte macerásnak tűnhet, de hidd el, az egyik legjobb megoldás a pénzügyek kézben tartására a kontroll. Írhatod egy kis noteszbe is, de ha szereted a modernebb megoldásokat, számos applikáció létezik már ahová betáplálhatod a kiadásaidat. Utóbbi azért is jó, mert összegzést is kapsz arról, hogy mire mennyit költöttél egy napon, egy hét alatt, és az egész hónapban.

Kezeld egy helyen a rezsi számlákat

Ahhoz, hogy a család pénzügyeit nyomon tudjuk követni, az átláthatóság rendkívül fontos. Sokat segíthet, ha a közüzemi számláidat egy helyen, online kezeled, és nem kell az asztal fölött görnyedve a papírhalmazok és a csekkek között eligazodnod. Nem kell azt sem észben tartanod, hogy mit fizettél be, megjött-e a számla, vagy éppen nem kaptad meg. A Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében láthatod a rezsi kiadásaidat, valamint azt, hogy mennyi az aktuális havi befizetendő összeg, így a noteszedbe is egy mozdulattal beírhatod.

Figyeld az akciókat

Tarts nagyobb bevásárlásokat, és azokból az akciós termékekből, amik eleve fogyóeszköznek számítanak a háztartásban, vegyél többet. Ha leárazáskor nem egy, hanem két-három flakon öblítőt, mosóport, étolajat, több zacskó tésztát, vagy cukrot teszek a kosaradba, egy nagybevásárlás alkalmával 2-3 ezer forintot is megspórolhatsz.

Spórolj a felesleges kiadásokon

Ha egyben látod, hogy melyik hónapban mennyit fizetettek, azt is látod, hogy hol lehetne spórolni. Ha egy helyen, online látod a rezsikiadásokat, azt is észreveheted, hol lehetne kicsit jobban odafigyelni, és egy hónapban akár egy kisebb bevásárlás összegét is megtakaríthatjátok. A Díjnet elektronikus rendszerében nemcsak a számlák végösszegét látod, hanem a korábbi fogyasztásokat is, így könnyedén összehasonlíthatod őket.