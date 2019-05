Így él egy 21. századi nő – online élet a mindennapokban

E-napló, online csekkbefizetés és néhány perces nagy bevásárlás – csak néhány dolog, amivel könnyebbé teheted az életedet, ha az ügyeidet online intézed.

E-napló

Az e-napló igazi áldás, ugyanis elég egy applikációt letöltened a telefonodra, és azonnal értesülgetsz arról, mi történik a gyerekeddel az iskolában. Az osztályfőnöktől megkapod a felhasználónevet, valamint a jelszót, és miután aktiváltad, még csak be sem kell lépned külön a felületre, a telefonodra értesítéseket küld az alkalmazás a jegyekről, az esetleges mulasztásokról, a leckehiányról – mindenről, amit a tanárok bejegyeznek.

Iskolai ügyek

Ahhoz, hogy minden iskolai teendőt leszervezz, már nem kell bemenned az iskolába. Az edzőkkel, a tanárokkal, sőt, a szülői munkaközösséggel is tudsz e-mailen, vagy egy Facebook csoportban kommunikálni, amivel nem kevés időt spórolhatsz meg magadnak. De abban is biztos lehetsz, hogy mivel mindennek írásos nyoma van, visszaellenőrizhetővé válik minden, és a félreértés is kevesebb lesz.

Online csekkbefizetés

Az internetes fizetéssel értékes időt spórolhatsz magadnak, és a papíralapú számlakupacoktól, valamint a sárga csekkektől is megszabadulhatsz. Nem kell többet azon gondolkodnod, hogy mit fizettél be, vagy egyáltalán megkaptál-e minden közüzemi számlát. Ha a rezsikiadásokat csekk helyett online rendezed, és az elektronikus ügyintézést választod, egy helyen láthatod az összes számlát, valamint azt is, hogy mit teljesítettél, és mi van még hátra.

Online vásárlás

Előfordulhat, hogy a napod annyira sűrű, hogy még bevásárolni sem volt időd. Ilyenkor akár útközben is el tudod intézni a vásárlást anélkül, hogy bemennél a boltba: a kenyértől kezdve a gyógyszeren át a ruháig már mindent megrendelhetsz a neten. Természetesen az adott bolttól függ, hogy mikorra érkeznek meg a megrendelt termékek, azonban ha nem a sarki boltba ugrottál be, hanem egy szupermarketben online intézted a bevásárlást, rendszerint még aznap házhoz szállítják, amit a virtuális kosaradba pakoltál.

Nyaralás

Az esetek nagy részében ma már nem érhet meglepetés, ha nyaralni indulsz. Az interneten könnyedén tájékozódhatsz a szálláshelyekről, a fórumokon utána olvashatsz a véleményeknek, megnézheted melyik országban, városban hova érdemes menni, és bárminek utána nézhetsz az interneten. A vonat-és repülőjegyedet, valamint az autópálya matricát is megveheted online, sőt taxit is rendelhetsz mobil applikáció segítségével.

Edzés

Az edzéseidet is megszervezheted online: sok olyan jóga és edzőtermi óra van, ahol egy online órarendben tarthatod számon mikor, milyen edzésre mész. A rendszerben időpontot is foglalhatsz magadnak, és ha a teljesítményedet te magad is nyomon szeretnéd követni, tölts le egy appot a telefonodra, és láthatod az eredményeidet.

Online közösségek

Az online közösségek nemcsak szórakoztatók, hanem valódi barátságok, értékes kapcsolatok is kialakulhatnak a csoporttagok között. Ha nem ismersz egy receptet és szükséged van tanácsra, ha nem tudod, hogyan vegyél ki egy foltot a kedvenc ruhádból, ha szívesen beszélgetnél hasonszőrű hobbit űzőkkel, vagy épp sporttársakat keresel, netán eladnál, vagy jó áron vennél használt holmit, az online közösségekre számíthatsz.