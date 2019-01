Így hajtsd össze bitang egyszerűen a gumis lepedőt – videó

Minden háztartásban, ahol használnak gumis lepedőt, jól tudják a háziak, hogy mennyire utálatosak ezek a gumis szélű nagy szövetdarabok. Mert bármennyire is praktikusak, egyszerűen lehetetlen az ágyneműt szépen és jól összehajtani.

Akárhogy is próbáljuk rendszerbe erőszakolni a széleket vagy úgy egymásra hajtani a oldalakat, hogy mindenütt egyenletes legyen a hajtogatás, tuti, hogy marad olyan rész, ami miatt az egészet kezdhetjük is elölről. Most viszont fellélegezhetünk: olyan videót hoztunk, amiből olyan tuti technikát tanulhatunk, amely tényleg megoldja a problémánkat és még az is lehet, hogy a szekrényen is jól mutatnak majd a lepedők: