Fókuszban a jövő otthona (X)

Az építőipari tematikák mellett ezúttal is külön pavilonban kap helyet a megújuló energia és az épületgépészet (RENEO). Az otthonteremtési csokor a lakberendezés és design (OTTHONDesign), valamint a kerttervezés, kertépítés (CONSTRUMA KERT) témakörökkel nyújt teljes kínálatot a látogatók számára.

Az első három nap ezúttal is elsősorban a szakembereknek szól. Hétvégére viszont a nagyközönségé a főszerep: gyakorlati bemutatók, ingyenes tanácsadások, tájékoztatási sziget, szakmai túrák, a legújabb trendeket bemutató standok, akciók, finanszírozási megoldások széles tárházát találják a CONSTRUMA Otthonteremtési csokron.

2018-ban A jövő otthona van a középpontban képletesen és ténylegesen is. A kiállítók termékei, szolgáltatásai is számos speciális újdonságot tartalmaznak majd. A lakberendezési és design tematikát felölelő OTTHONDesign egyik pavilonjában viszont – a tavalyi nagy siker után idén is – ténylegesen felépül A JÖVŐ OTTHONA. 150 négyzetméternyi „kiterített” lakásban a smart home legélhetőbb, a mindennapok kényelmét elősegítő megoldásait mutatja majd be. Mindezt a Lakberendezők Országos Szövetsége által tervezett, skandináv stílusú enteriőrökben elhelyezve.



Az OTTHONDesign 2 pavilonja számos érdekességet kínál még ezen felül is: a MAGYAR DESIGN standján fiatal hazai tervezők design bútorai és egyéb lakberendezési tárgyai mutatják be a legújabb trendeket. Újdonság lesz a Download Design pop up store, ahol megvásárolható design gyermekbútorokkal találkozhatnak.

A kertek szerelmesei pedig gyönyörködhetnek azon csodálatos mintakertekben, melyek az Agrármarketing Centrum (AMC) támogatásával szervezett X. Magyar Kertépítő verseny és show pályamunkái.

Idén a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) 11 iskolájának több mint 200 szakmáját telepíti ki a kiállításra, ahol 3 napon át egy 2600 négyzetméteres sátorban gyakorlatban mutatják be a szakmákat a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Lesz szakmabörze, workshop, bemutatók, játékos programok és április 13-án Szakmák Éjszakája is!



A részletekért, esetleg az online jegy megvásárlásáért érdemes a kiállítások honlapját felkeresni.

CONSTRUMA csokor nyitva tartás:

április 11–15. naponta 9–18 óráig (vasárnap 17 óráig)

Bővebb információ: www.construma.hu ; www.otthon-design.hu