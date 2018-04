Építőmunkást keres? No stress! (X)

A gyakorlati piactudatosság vizsgálata körében éppen egy ilyen kérdésre adott válaszok alapján tett megállapításokat a GVH Versenykultúra Központ megbízásából a TNS Hoffmann.

Egyik érdekes megállapítása a tanulmánynak, hogy a hazai lakosság mindösszesen 33%-a a következetes piactudatos fogyasztó, és az is, hogy minél idősebb és minél kevésbé iskolázott egy fogyasztó, annál kevésbé jellemzi a piactudatosság.

Ráadásul ezekhez a megállapításokhoz többek között éppen egy olyan kérdésre adott válaszok elemzésével jutott el a kutató-elemző csoport, ami az építőipari szakemberekhez való viszonyulást vizsgálja.

Eszerint, hogy hogyan választjuk meg a szakit, aki otthonunk felújításával, keze munkájával hosszú távon lesz részese életünknek, a megkérdezettek 48 %-a úgy válaszolt, hogy a korábbi tapasztalata alapján, vagy egy ismerőse által ajánlott szakembert választana.

A megkérdezettek másik fele (a válaszadók 50%-a) pedig több embertől kérne tanácsot, és több ajánlatot mérlegelne, mielőtt döntést hoz. Egyszerűen mondva: az egyikünk korábbi kapcsolataira, tapasztalataira épít, a másikunk versenyeztet, jól körüljárja a lehetőségeket, ha építkezik, felújít.

A szakember-ajánlás fontosságát építőanyag-kereskedők egy része már jóval az erre a kérdésre irányuló kutatások előtt felismerte: tapasztalatból tudják a kereskedők, hogy az építkezők nemcsak az építőanyagok árát, hanem a munkadíj költségeket és a szolgáltatási színvonalat is górcső alá vetik, mielőtt döntést hoznak.

Tudjuk, hogy a kivitelezésben az anyagköltség alig éri el a költségvetés felét, nagyon nagy arányt képvisel a munkadíj. A megbízható, jó referenciákkal rendelkező, folyamatos megbízásokat magukénak tudó kőművesek, festők, ácsok, burkolók, villanyszerelők visszatérő vásárlói a szakkereskedéseknek, építőpontoknak, ahol kilépnek a névtelenségből, közvetlen, jó kapcsolatot alakítanak ki az értékesítőkkel.

Így az építőpontos értékesítők szinte naprakész információval rendelkeznek arról, hogy a szakember-vásárlóik közül kinek, mennyi és milyen munkája van, melyik típusú építőanyaggal melyikőjük tud nagy tapasztalattal, magas szinten dolgozni. Ezért is megéri építkezéskor, felújításkor építőpontokon vásárolni: nemcsak jó áron, jó sok márkatermékből találjuk meg a számunkra legmegfelelőbbet, de sok minden más mellett még segítséget is kaphatunk a döntéshez: kivel érdemes ezeket az anyagokat beépíteni új vagy felújított otthonunkba. Érdemes következetesen piactudatosnak lenni az alapoktól a tetőig, hiszen a pénztárcánkon kívül magunkat is megkímélhetjük az építkezés során. Például a fölösleges stressztől.

Építőpontokat itt talál: www.epitopont.hu