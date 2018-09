Építkezés után nem sokkal korszerűsítés? (x)

Egy viszonylag új házat is érdemes lehet korszerűsíteni, ha az építkezés során nem volt lehetőségünk környezettudatos, gazdaságos energetikai megoldások alkalmazására. Zsuzsa és Péter most mindössze öt évvel ezelőtt épített házuk energetikai korszerűsítését tervezik: napelemeket, napkollektorokat szerelnének fel otthonukra, amihez az MFB Pontokon igényelhető, 0% kamatú, európai uniós forrásból származó hitelt vehetik igénybe. A források országszerte 163 OTP bankfiókban érhetők el.

Zsuzsa (35) és Péter (36) öt évvel ezelőtt, második gyermekük megszületése után nem sokkal költöztek be új építésű, takaros házukba. Azóta született még egy gyermekük, így immár öten élnek együtt a Budapest közeli egyik közkedvelt agglomerációs településen.

– Szeretünk itt élni, mindent a magunk elképzelése szerint alakítottunk ki és építettünk meg a házban, és szerencsére még három gyerekkel, öten is kényelmesen elférünk a közös otthonunkban – mondta Zsuzsa.

– Az építkezés során ugyanakkor sokszor kellett kompromisszumokat kötnünk, hogy kijöjjünk a tervezett keretünkből. Így arra már nem maradt elég pénzünk, hogy olyan környezettudatos energetikai megoldásokat alakítsunk ki a házban, amelyek egyben gazdaságosak is – folytatta Péter. – Mindig is úgy terveztük, hogy ha egyszer építkezünk, biztosan napkollektorokat és napelemeket szerelünk a házunkra. Ugyanakkor a tervezés során be kellett látnunk, hogy erre már nem marad elég pénzünk, így akkor le kellett tennünk a napenergia itthoni alkalmazásáról – tette hozzá.

– Talán furcsának tűnik, hogy öt évvel az építkezés után máris korszerűsítésbe kezdünk, de most kamatmentes hitellel megéri megvalósítanunk régi álmunkat, így napelemeket, napkollektorokat telepíthetünk a házunkra. Ezzel nemcsak korszerűbb, környezettudatosabb lesz az otthonunk, de a rezsiköltségek is csökkenthetőek, és a házunk is értékesebb lesz – fejezte be Zsuzsa.

Zsuzsa és Péter az MFB Pontokon igényelhető, európai uniós forrásból származó kamatmentes hitel segítségével cserélhetik le a régi kazánt. A hitel országszerte 163 OTP MFB Ponton érhető el.

Nullaszázalékos kamat az OTP MFB Pontjain Mire fordítható a hitel összege? • szigetelésre • nyílászárók cseréjére • fűtéskorszerűsítésre (pl. kazáncsere) • napkollektor, napelem beépítésére

Mekkora összeg igényelhető?

A magánszemélyek esetében az igénybe vehető összeg 500 ezer forinttól 10 millió forintig terjed (5 millió forint alatt jelzálogfedezet nélkül). Társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet a hitelösszeg.

Kik vehetik igénybe?

Az OTP MFB Pontokon a magánszemélyek és a társasházak is igényelhetik ezt az európai uniós forrásból származó, kamatmentes hitelt.

Milyen költségek kapcsolódnak hozzá?

A kamatmentesség mellett óriási előny, hogy a kölcsönhöz további banki költségek nem kapcsolódnak, és nincs árfolyamkockázat sem, így a futamidő alatt csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget kell törleszteni. Ráadásul a kölcsön összegéből finanszírozható a beruházás járulékos költségeinek egy jelentős része, például az értékbecslési díj, illetve az energetikai tanúsítvány díja is.

Mekkora önrészre van szükség?

A kamatmentes hitelhez mindössze 10%-os saját forrás bevonásával, akár 20 éves futamidővel is hozzá lehet jutni. Fontos részlet, hogy elő- vagy végtörlesztéséhez még a lakástakarék-pénztári megtakarítás is felhasználható.

Hol érhető el?

Az európai uniós forrásból finanszírozott kamatmentes kölcsön országszerte 163 OTP MFB Ponton igényelhető.