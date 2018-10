Építkezel, felújítasz? Jól gondold át, kitől veszed meg az anyagokat!

Ha van egy jó tervezőnk, aki gondosan papírra veti álmainkat, és találtunk egy lelkiismeretes kivitelezőt is, még mindig csak fél sikert értünk el. Ugyanis a megfelelő építőanyagokat is be kell még szereznünk, hiszen ha ezen a ponton rosszul választunk, a legjobb tervből is csak évekig tartó bosszúság születik, nem pedig álmaink otthona. De ki az, akiben tényleg megbízhatunk, amikor ezeket az anyagokat szeretnénk megvásárolni, és hogyan fogjunk neki a megfelelő kereskedő kiválasztásának?

1. Mindent egy helyen

A Stavmat szakembereinek tanácsa szerint az építőanyag-beszerzés első és talán legfontosabb szabálya, hogy olyan partnerrel alakítsunk ki kapcsolatot, akinél a felújítási és építkezési munkálatok valamennyi fázisához megtalálhatók a szükséges termékek a szigetelőanyagoktól kezdve a szanitereken át a dekorációig. A „mindent egy helyen” elv számos előnyt jelent nekünk: egyrészt könnyen össze tudjuk vetni a kínálatból a különféle termékeket, és így a számunkra legmegfelelőbbet választhatjuk ki, másrészt pedig rengeteg időt és kényelmetlenséget takarítunk meg azzal, hogy nem kell minden egyes tételért más-más helyre utaznunk, hanem egy fuvarral beszerezhetjük, amire szükségünk van.

2. Megbízható minőség

Nem kevésbé fontos kritérium, hogy a kiválasztott partner megfelelő referenciákkal rendelkezzen, és ne csupán a szolgáltatásai, hanem az általa forgalmazott termékek minősége is maximálisan megbízható és magas minőségű legyen. A Stavmat ebből a szempontból is ideális társ az építkezésben, hiszen neves és a piacon hitelesnek számító nagy gyártók korszerű termékeit vehetjük meg náluk, amelyeknek közös jellemzője, hogy a kor minőségi, szabályozási és környezetvédelmi követelményeinek messzemenőkig megfelelnek. Ezenfelül egy olyan kiváló minőséget felvonultató saját márkás termékpalettát is találunk az áruházaikban, amelyet több évtizedes tapasztalat alapján állított össze a Stavmat csapata.

3. Legyen a közelben az áru

Az ellátottság és lefedettség a harmadik fontos szempont a választásban: ugyanis hiába van egy kereskedőnek jó híre és számunkra megfelelő áruja, ha az építkezésünktől túl nagy távolságban van a telephelye. A Stavmat áruházak kiterjedt hálózata erre a helyzetre is megoldást kínál, hiszen saját tulajdonú kereskedést működtet 31 magyar városban, amelyek az ország nagy részéből nagyobb utazás nélkül is elérhetőek.

4. Szakértőtől vásároljunk!

Természetesen a szakértelem is nagy súllyal esik a latba, hiszen a legtöbben, akik lakásfelújításba vagy építkezésbe vágnak, nem ismerik alaposabban ezt a témát, így szükségük lesz megbízható információforrásra és állandó támogatásra a munkálatok során. A Stavmat csapatát olyan felkészült kollégák alkotják, akik minden fontos tájékoztatást meg tudnak adni a vásárlónak ahhoz, hogy a legalkalmasabb anyagokat találja meg az áruházban. Emellett a kereskedőhálózat munkatársaitól segítséget kérhetünk a kiválasztott anyagok felhasználási módjára nézve is.

5. Időt takarít meg a webáruház

Az idő hatékony felhasználása kulcskérdés lehet egy olyan összetett munka során, mint a lakásfelújítás. Ezért a kereskedő kiválasztásakor fontos, hogy ne csak személyesen, hanem otthonról, az interneten böngészve is vásárolhassunk az adott partner webáruházában. A Stavmat könnyen használható és jól áttekinthető webshopot üzemeltet, így a távolból történő vásárlás nem jelent gondot, ha őket választjuk ki partnernek az építkezésünkhöz. Az internetes áruházban ráadásul rendszeresen találkozhatunk leértékelésekkel, és így komoly összegeket takaríthatunk meg, a kiválasztott termékeket pedig egy fuvarral házhoz rendelhetjük. Ez a két kényelmi funkció időt és pénzt spórol meg nekünk, és gyorsabban, egyszerűbben juthatunk el a kívánt célig: hogy új és minden igényünket kielégítő otthonban élhessünk!