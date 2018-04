Így használd a csempét a fürdőszobán kívül

Szerencsénk van, hiszen a csempék világában egyszerre hódítanak a diszkréten fényes és a bájosan kopott felületek, valamint a játékos és a klasszikus geometrikus formák is. A lehetőségek tárháza végtelen, miért ne használnánk ki a csempékben rejlő fantáziát és lehetőségeket nemcsak a konyhában vagy a fürdőszobában, hanem a nappalinkban vagy akár a hálószobánkban?! Megmutatjuk, mire gondolunk!

Csempét a nappaliba

A modern nappalikba remekül illeszkedik a 3D-s csempe. Tökéletes összhangot alkot a helyiség többi berendezésével együtt. Nem egy utolsó szempont, hogy nem minden otthonban találkozhatunk csempével a nappaliban. Szerintünk egyedi, ízléses és formabontó ötlet.

Kettő az egyben

A csempézés nem ér véget a konyhával. Gondold tovább eggyel, például köszönjön vissza a padlóburkolatban. Zseniális megoldás, kevés energiaráfordítással.

A metrócsempe aranykora

A metrócsempét először a metróállomások burkolataként használták, innen származik a neve is. Kis mérete miatt jól lehet vele íves felületeket is burkolni, jellemzően fehér és egy másik, élénkebb szín kombinációjával használták fel az állomások kialakításánál. Azóta azonban ez az egyszerű, ám mégis praktikus alapanyag beszivárgott a lakberendezési trendek közé is, így ma már egyáltalán nem kell meglepődni, ha a metrócsempe nemcsak a metrómegállókban, hanem a nappaliban is visszaköszön.

Ízig-vérig elegancia

Nem is gondolnánk, de működik! A fémhatású csempék csodálatos összjátéka igazán különleges helyiséggé varázsolja a hálószobát.

A csempézésen innen és túl

Ha csempézésről van szó, nem csak kockában és monokrómban gondolkozhatunk! Ha te is szeretnéd, hogy minél egyedibb és személyre szabottabb legyen az otthonod, akkor ne csak a fürdőszobád vagy konyhád csempéztesd, hanem mondjuk a nappalid egyik falát is. A kerámiacsempe fiatalos, lendületes, modern – telitalálat!