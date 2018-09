Régi minták új köntösben – Cementlapok reneszánsza

Ha azt hiszed, a cementlap csak rusztikus környezetben mutat jól, akkor nagyot tévedsz! A manapság gyártott rendkívül változatos minták és színek remekül beilleszthetők a legtrendibb minimalista enteriőrbe is, és ugyanúgy adhatnak egy otthonnak eleganciát, játékosságot vagy éppen bensőséges, meleg hangulatot, mint múltidéző vintage életérzést. A kérdés csak az, hogy ki tudjuk-e használni mindazt a lehetőséget, ami ebben különleges és nagyon is szerethető burkolattípusban rejlik. Nézz meg most néhány jó példát arra, amikor a lakberendező fantáziája és ízlése nyomán gyönyörű végeredmény született!

Forrás: Zalakeráma

Elsőként mindjárt vegyünk szemügyre egy mértéktartó ízléssel berendezett fürdőszobát, ahol a modern mintázatú cementlapokat mozaikos elrendezésben a visszafogott, barnásszürke felületek színesítésére használták fel. Ez a példa jól mutatja, hogy nemcsak főszereplőként, de kiegészítő elemként is tökéletesen működik ez a burkolóanyag, ráadásul úgy, hogy remekül beilleszkedik egy látszólag idegen környezetbe is. A gazdag mintázatú, már-már cifra cementlapok ugyanis elvileg távol állnak a letisztult, sallangmentes minimalista design filozófiájától, de a színben tökéletesen harmonizáló, finom ízléssel kiválasztott darabok mégis jól illenek hozzá, és nem borítják fel az enteriőr hangulatát.

A kortárs polgári miliőt sugárzó, nagy belmagasságú lakás kényelmes, nagy bútorai között is megtalálja a maga helyét a cementlap. Ez a padló például teljesen olyan mintázatú, mint amilyen a nagyi kicsi, falusi konyhájában volt régen, ám a trendi kék szín mégis modernné teszi, és ettől tökéletesen beleillik az elegáns környezetbe!

A legtöbben ilyen otthonba képzelnék el először a cementlapot. A country stílushoz valóban harmonikusan illik ez a minta, és autentikussá teszi a modern konyhabútorokkal berendezett teret.

Még egy panelben, szűk helyen is képes érvényesülni! A pici konyha fapadlójába illesztett „cementlap sziget” a maga világos, kék színével és tiszta mintázatával növeli a teret, és diszkrét játékosságot kölcsönöz a helyiségnek.

A tágas loftlakások és ipari épületekben kialakított különleges atmoszférájú otthonok is hatásosan díszíthetők ilyen burkolattal. Ebben az esetben nemcsak a padlót, hanem a falat is „megbolondította” egy bohó mintázatú cementlappal a tervező.

Mediterrán minimalizmusnak is nevezhetnénk ezt a stílust, ahol a rusztikus fa- és kőburkolatok egységességét, valamint a világos vonalvezetésű berendezési tárgyak szigorúságát kellemesen oldja a vidám, gazdagon mintázott kék padló.

Ismét egy trendi, minimalista lakásbelső, amely tökéletesen működik a vintage cementlappal úgy, hogy a tér közben semmit nem veszít a modernségéből. Ez főleg annak köszönhető, hogy a tervező semleges szürke színt használt, amely visszafogottságával nem rúgja fel ennek a letisztult stílusnak a szabályait. Élénkebb padlószínekkel valószínűleg már nem lenne ilyen harmonikus az összkép…

Egy kis múltidézés… A 20-as évek hangulatában kialakított fürdőszobába tökéletesen illik a szecessziós vonalvezetésű minta és a sötét szín.

Egy régi házból kialakított művészlakásba nem is lehetne autentikusabb megoldást találni a padló burkolásához. A cementlapok a ház múltját idézik fel, de közben mégsem hatnak ódonnak és elavultnak.

Fiatalos, avantgárd és retró egyben. A cementlap – ha jó ízléssel használják – erre is képes!

Forrás: Zalakeráma

Végül kukkantsunk be ismét egy fürdőszobába, ahol visszaköszönnek a régi cementlapok és azok gazdag motívumai anélkül, hogy egy pillanatig is a múltban éreznénk magunkat. Vidámságot és élénkséget kölcsönöznek a padlóburkolatnak ezek az elemek, és kellemes összhangban vannak a fürdő többi berendezési tárgyával is.