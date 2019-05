80 ezer méh lakott a hálószoba falában

Egy spanyol házaspár már két éve hallott valami ismeretlen eredetű, zümmögő hangot a hálószobájában, három hónappal ezelőtt pedig a zaj kifejezetten elviselhetetlenné vált. Tanácstalanságukban helyi hatóságokhoz fordultak, akik Sergio Guerrero méhészhez irányították őket.

