Kétszobás lakásban nyomorgott 300 cica

Egy torontói ház lakóinak panaszára kiérkező állatmentők legvadabb álmában sem jelent meg olyan kép, ami fogadta őket.

Egy csupán kétszobás lakásban 300 macska élt. Hamar rájöttek, egyedül kevesen vannak, így a torontói macskamentőknek is szóltak. A cicák nyomorogva, még a kádat is elfoglalták, egymás hegyén-hátán feküdtek. A lakásban terjengő szag elviselhetetlen volt, a mocsok szintén.

A Toronto Cat Rescue 187 macskát mentett ki, a maradék több mint 100 cicát több napon át vitték különböző helyekre. Az állatok a körülményekhez képesz kitűnő egészségi állapotban vannak, és viselkedésük is teljesen normális. Volt pár vemhes cica is, nekik már szereztek is szerető otthont.

