Dzsungellé változtatta az irodát egy egyszerű szobanövény

Des Brennan 2006-ban alapította a csomagolóüzemét, aminek az irodájába tíz évvel ezelőtt elhelyeztek egy kis növényt, dekoráció gyanánt. Akkor még nem sejtették, hogy a mindössze egy kis hajtásból álló növényke milyen gyors növekedésnek indul majd. Azóta ugyanis már az egész irodát ellepte.

