Cannes-i filmfesztivál: ebben a 7 luxushotelben pihenik ki magukat a sztárok

Belegondoltál már valaha, vajon hol dobálják le magukról a leg-leg-leglátványosabb ruhákat a cannes-i filmfesztivál színésznői? Vagy hogy hol hajítja be a bőröndjébe az Arany Pálmát az év legjobb filmjének tartott alkotás rendezője? Esetleg elfantáziáltál azon, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse hol száll meg – már amennyiben idén együtt mennek Cannes-ba? Ha te esetleg nem tetted fel ezeket a kérdéseket, mi igen, így rábukkantunk arra a hét luxusszállodára Cannes-ban, amelyek a legnépszerűbbek a sztárok körében.

Grace Kelly cannes-i sztorija óta felkapott hely: InterContinental Carlton

Az 1911-ben épített hotel talán a legismertebb celebdesztináció nem csak Cannes-ban, de a francia Riviérán is – főleg azóta, hogy 1955-ben Grace Kelly és a monacói herceg itt randiztak először a filmfesztivál ideje alatt. A szállodában a mai napig bérelhető egy Grace Kellyről elnevezett lakosztály, de ezen kívül is vonzó lehet a sztárok számára, hiszen a luxusszobák és a legjobb szakácsok által készített ételek mellett a hotelnek saját tengerpartja és kikötője is van. Nem meglepő, hogy Uma Thurman, Bruce Willis és Clint Eastwood is megszálltak már itt.

Egy éjszaka egyébként egy átlagos szobában nagyjából 900 euróba, azaz közel 300 ezer forintba kerül.

InterContinental Carlton (Fotó: Santi Visalli/Getty Images)
InterContinental Carlton (Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images)
InterContinental Carlton (Fotó: istock)

Cannes-ban ezt választotta Vajna Tímea is: Hotel du Cap-Eden-Roc

Ismerősen cseng ez a név? Talán azért, mert tavaly Vajna Tímea is pihengetett itt, mikor éppen nem a cannes-i filmfesztiválon vett részt, vagy bulikba próbált bejutni. Rajta kívül pedig többek között Leonardo DiCaprio, Helen Mirren, Katy Perry, Orlando Bloom, Madonna, Tom Cruise és Jude Law is vettek már ki szobát a hotelben, ahol az amfAR-gálát is rendezni szokták. Az 1870-ben épített hotel – F. Scott Fitzgerald szavaival – a divatos és fontos emberek üdülőhelye, ez pedig meglátszik a szolgáltatásokon is. Több medence, privát tengerpart, park, játszótér és persze luxusétterem is tartozik a szállodához, ahol egy külön kilenctagú cukrászcsapat csak azon dolgozik nap mint nap, hogy a világ legfinomabb kézműves csokoládéit kínálhassák a vendégeknek.

Itt egy egyszerű kétszemélyes szoba egy éjszakára 800 euróba kerül, ami nagyjából 260 ezer forintnak felel meg.

Lara Stone, Doutzen Kroes, Cyril Chapuy, Eva Longoria, Karlie Kloss és Isabeli Fontana a 2015-ös amfAR gálán (Fotó: Pascal Le Segretain/amfAR15/WireImage)
A 2016-os amfAR gálára érkezők (Fotó: Kevin Tachman/amfAR16/WireImage)
Kendall Jenner a Hotel du Cap-Eden-Roc előtt (Fotó: George Pimentel/amfAR15/WireImage)
Naomi Campbell és L'Wren Scott a 2010-es amfAR gálán (Fotó: Dave M. Benett/Getty Images for amfAR)
Hotel du Cap-Eden-Roc (Fotó: Dave Benett/Getty Images)
Hotel du Cap-Eden-Roc (Fotó: istock)

A cannes-i filmfesztiválon 2019-ben is nagy kedvenc: Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez

Ennek a hotelnek már a neve is annyira grandiózusan hangzik, hogy átéli tőle az ember az ötcsillagos luxust. A szálloda 409 szobával, 27 lakosztállyal, Michelin-csillagos étteremmel és az egyik legnagyobb privát tengerparttal várja a filmfesztiválozásban megfáradt sztárokat – és mikor azt mondjuk, sztárok, olyan A-listás hírességekre kell gondolni, mint Jake Gyllenhaal, Thierry Fremaux, Sienna Miller, Bruce Willis, Robert Pattinson és Eva Longoria.

Itt egyébként a fent említetteknél olcsóbban is lehet szobát lőni: ha valaki megelégszik a kevésbé luxus körülményekkel, már 90 ezer forint/éjtől az övé lehet egy alsóbb emeleti, egyágyas lyuk. A prémiumszállások viszont 180 ezer/éjtől kezdődnek.

Sophie Marceau a Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez erkélyéről integet, a 2015-ös Cannes-i Filmfesztiválon (Fotó: Marc Piasecki/FilmMagic)
Eva Longoria érkezik a Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez elé (Fotó: Marc Piasecki/FilmMagic)
Julianne Moore 2013-ban, az erkélyon állva (Fotó: Marc Piasecki/FilmMagic)
Jake Gyllenhaal és Sienna Miller a Grand Hyatt Cannes Hotel Martinezben (Fotó: Marc Piasecki/FilmMagic)
Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez (Fotó: istock)

Még bevásárolni sem kell kimenni Cannes utcáira: JW Marriott

A Marriott szállodalánc cannes-i képviselete szintén nagy kedvenc a sztárok körében. Persze miért is lepődnénk meg ezen tudva, hogy a luxushotel mindössze 45 méterre van a gyönyörű dél-franciaországi tengerparttól? Sőt az olyan nagy neveknek, mint Ronnie Wood vagy Chris O’Dowd, még ilyen messzire sem elbattyogniuk, ha a kilátásban szeretnének gyönyörködni és közben vízbe lógatnák a lábukat, a Marriott tetején ugyanis egy medence várja a csobbanókat. Ráadásul annak sem kell ölbe tett kézzel malmoznia két étkezés között, aki már unja a vizet: a hotel saját bevásárlóközpontjában és kaszinójában elszórhatja az utazásra félretett költőpénzét.

És hogy ezért minimum mennyit kell fizetni? Nos, egy mezei, tengerre néző szoba reggelivel 800 euró (260 ezer forint).

JW Marriott (Fotó: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Bulgari)
JW Marriott (Fotó: istock)
JW Marriott (Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images)
Winnie Harlow, Hailey Baldwin és Bella Hadid a Dior rendezvényén 2018-ban, a JW Marriottban (Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images)

A filmfesztiválhoz legközelebbi szállás: Hôtel Barrière Le Majestic Cannes

Robert De Niro, Matthew McConaughey, Paris Hilton és Sylvester Stallone – csak néhány név azok közül, akik élvezték már a Majestic hotel vendégszeretetét. A szálloda azért is nagyon népszerű a sztárok között, mert kifejezetten közel van a fesztiválhelyszínhez: száz métert sem kell kaputól kapuig sétálniuk, ha akkorát különcködnének, hogy limuzin helyett gyalog érkeznek a vörös szőnyegre. Valamint persze innen se hiányzik a medence és a wellness részleg, a kaszinó és a privát tengerpart se.

A Majesticben a celebek által preferált lakosztályok 535 eurótól indulnak éjszakánként, azaz kábé 172 ezer forintba kerül itt aludni. Ugyanakkor nem valószínű, hogy ilyen potom összegért Paris Hilton fejlenyomatában pihentethetjük a fejünket a párnán: egy olyan lakosztályért, amiben a Hilton-lánc örökösnője is kényelmesen érzi magát, több mint 4000 eurót (közel 1,3 millió forintot) is elkérhetnek.

Azoknak, akik nem kíváncsiak a cannes-i nyüzsgésre: The Five Seas Hotel

45 szobájával ez a butikhotel is nagyon népszerű a celebek körében – főleg azok kedvelik, akik igénylik, hogy kicsit el tudjanak vonulni a nagy tömeg és a folyamatos zsizsegés elől. Ennek azonban meg is van az ára, ebben az exkluzív kis hotelben ugyanis a filmfesztivál ideje alatt a legolcsóbb szállás 672 euró, vagyis 216 ezer forint éjszakánként, a rendezvény csúcsidejében (hétvégén) pedig nincsen szoba 1091 euró (351 ezer forint) alatt.

A cannes-i filmfesztivál legnyüzsgőbb helyszíne: Radisson Blu

Szintén egy ismert márka, amely képviselteti magát a francia Riviérán is. A többi hotellel ellentétben a Radisson nem kifejezetten a tengerpart közelsége miatt vonzó a sztároknak, hanem azért, mert Cannes központjában található, ami azt jelenti, hogy a filmfesztivál is gyorsan megközelíthető, és a legmenőbb luxusboltok is csak pár lépésre vannak. A vízélményről mindenesetre itt sem kell lemondaniuk a hírességeknek, a szállodának ugyanis a kültéri és beltéri hideg és meleg vizes medencéi mellett még egy törökfürdője is van, ráadásul a jachtokon szervezett bulikat is könnyen meg tudják közelíteni az itt lakók. Ebben a hotelben annyi híresség fordult meg, hogy felsorolni is nehéz lenne őket – az biztos, hogy már az aulában úgy érezheted magadat, mint egy hollywoodi filmforgatáson.

Na és mennyi az annyi? Egy kétszemélyes deluxe szobát 104 ezer forintért kínálnak, ám egy rendesebb, tengerre néző lakosztály már 182 ezer forint/éjszakától kezdődik.

Fotó: Radisson Blu Hotel Cannes

Források: Mirror, realestate.com, Boat International. Az árak a hotelek honlapjairól és a Booking.com-ról származnak