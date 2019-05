Botrány a budai társasházban: kisajátította a közös kertet az egyik lakó

Egy 52 lakásos társasház áll egy budai szuper panorámás telken, de az idilli környezetben nincs béke: a közös kert egy részét kerítéssel zárta körbe az egyik lakó.

Még egy teraszt is berendezett az osztatlan közös tulajdonban lévő területen, holott ezt csak megegyezéssel tehette volna meg. Lakattal zárta le a kerítést, és elvárja, hogy senki ne tegye be a lábát a lezárt részre. Még a gyerekeket is elzavarja – írja a Ripost.

A probléma több lakógyűlésen is felmerült, de hiába jogszerűtlen a közös kert lekerítése, a közös képviselő nem foglalkozott vele. Állítólag azért, mert jóban van a lakás tulajdonosával.

A lakó akkor sem bontotta le a kerítést, amikor erről határozatot hoztak. Végül egy másik lakó saját költségén lebontatta a kerítést. A helyzet azonban nem sokat javult, az öntörvényű lakó sajátjaként használja a kertet, ahová más nem léphet be.

(Nyitóképünk illusztráció.)