Engedd szabadon a vágyaidat! – Darabos Anita különlegeset alkotott a Janus Hotelban

A Janus Hotel terveit az egyik legismertebb magyar építész, több templom és az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonjának tervezője, az állami díjas Makovecz Imre készítette. Ez az épület ma az első magyar „butikhotel”, amelyben minden szoba különbözik a többitől. Az egyedi hotelkoncepció lényege, hogy a vendég a hangulatának, ízlésének megfelelő szobatípusok közül választhat, akár mindennap más „világban” érezheti magát anélkül, hogy kimozdulna a szállodából.

„A vendégek érkezéskor mindig legalább két szobából választhatják ki a nekik leginkább tetszőt. A mai szállodák viszonylag kevés számú, ma éppen divatos stílusban vannak berendezve, de a Janus Boutique Hotelben egy helyen több mint 30 különböző stílust, tematikát vagy inkább élményt tapasztalhatnak meg a vendégek. Ez egy jó példa arra, hogyan lehet érzelmekkel megtölteni a teret” – mesélte az ismert iparművész és dizájner, dr. Darabos Anita, aki évekig dolgozott a szobákon. A tematika elég változatos: vannak híres festők (Klimt, Dalí), építész zseni (Gaudí), híres festmény (Mona Lisa), romantikus város (Párizs), művészeti irányzatok (szecesszió, barokk), divatos desztinációk (Bali, Thaiföld) hangulatát tükröző szobák, vagy van egy ikonikus alak (Marlene Dietrich) ihlette lakosztály is, a „Kék angyal”.

„Igazából a szálloda a Janus névhez méltóan sokstílusú. Minden szoba egy másik mesevilágba repíti a vendéget, kicsit, mint a Szörny Rt. titokzatos ajtajai, belépve különböző történeteket élhetünk át. Az élmény már az ajtónál kezdődik, mindegyiken egy külső jel, szimbólum utal az ajtó mögötti világra.”

Anita sajnálkozva mondta, hogy manapság viszonylag kevés stílust ismernek a tervezők, az uralkodó divattrend elnyom mindent, pedig annyi mindent választhatnánk.

„Mindig érzelemgazdag és energiadús tereket szeretek létrehozni, amiktől boldogabbnak érezzük magunkat. Eszenyi Enikőnek és István Dánielnek is én terveztem az otthonát, évekig forgattam Kasuba L. Szilárddal, Palotás Petrával és az RTL Klub Ötletház stábjával. Akkor is ezt a szemléletet igyekeztem átadni.”

Anita szerint a Janus Hotel szobái egy konfekcionált világban olyanok, mint a méretre készült egyedi öltöny: ha a te méreted, színeid és a kedvenc fazonod, akkor remekül áll, és jól érzed magad benne. De ha nem, akkor jobb, ha egy másikat választasz, és arra is buzdítják a vendégeket, hogy merjék kifejezni a vágyaikat, és merjék előcsalogatni magukból a játékos embert.

„A koncepció nem titkolt céljai a tanítás, érzelmek keltése, és hogy felébresszük magunkban a »homo ludenst«, aki kortól és nemtől függetlenül mindig szeret játszani. A tematikus koncepciónak impozáns keretet ad a Makovecz Imre tervezte szállodaépület a nagy belső átriumaival és egzotikus tereivel. A szobákban nagyon sok az eredeti tárgy, amelyeket az utazásaink során hoztunk haza, hogy minél hitelesebb legyen a szoba. Itt el lehet utazni egy távoli, vágyott helyre vagy egy történelmi korba, ahol hercegnők vagy akár filmsztárok lehetünk. A szobák és a hotel maga is csak egy díszlet, ha úgy tetszik. Díszlet a boldogsághoz. Élménykatalizátorként működik, és észrevétlenül is másképpen érezzük magunkat egy hotelben akkor, ha kicsit is úgy érezzük, tükrözi az ízlésünket és az érdeklődésünket.”

A ház kitűnően alkalmas egy kis romantikus kalandozásra a művészetek kedvelőinek is. Az új szobák a wellness-szolgáltatásokkal kombinálva egyedi élménnyé varázsolják a Siófokon eltöltött napokat, például lehetőség van privát pezsgőfürdőzésre, és az éjszakai spaélményt egy üveg pezsgő, édesség és romantikus gyertyák teszik teljessé.