Vajon mit is írtam most alá? – Az ingatlankeresés útvesztői 2.

Megszámlálhatatlanul sok lakást néztem meg az elmúlt hónapokban. A lakáskeresési kálváriáról már olvashattatok itt. Aki keresett mostanában ingatlant, pontosan tudja: minden alkalommal alá kell írni egy úgynevezett megtekintési nyilatkozatot.

Az esetek 90 százalékában nekem azt mondta az ingatlanos: „Ez csak arról szól, hogy megnézted az ingatlant, nem fontos, csak nekem igazolnom kell, hogy megmutattam a lakást, írd alá, kérlek.” Ez a mondat hatalmas hazugság.

Egyébként ez alapszabály: az emberrel soha nem íratnak alá semmit, ami „nem fontos”. Ha nem lenne fontos, nem kellene aláírni semmit se.

A megtekintési nyilatkozat is tele van lényegi kötelezettségvállalással. Ha valaki nem olvassa el, vagy nem tudja, mire is szolgál, könnyen csapdába eshet már az ingatlanvásárlás elején. Ezzel az egyik megtekintés alkalmával szembesítettem is az ingatlanreferenst. Céklavörösre változott az arca. Nem igazán értem, hogyan gondolja valaki, hogy megbízom majd benne egy többmilliós ügylet során, ha gyakorlatilag a nulladik kilométernél becsap. De szerencsére volt pozitív példám is, ahol az ingatlanos korrekt módon tájékoztatott. Nézzük csak meg, mit is írunk alá, ami „nem olyan lényeges”. Az interneten fellelhető a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének megtekintésinyilatkozat-mintája, mi ezt vettük alapul

„Korábban nem láttam”

Ezek a nyilatkozatok első körben tartalmazzák, hogy az ügyfél kijelenti, az adott referens mutatta meg neki elsőként az adott ingatlant, azt korábban nem látta, tudomása nem volt róla. Ezzel védik ki, hogy a reménybeli vevő trükközzön azzal, melyik ingatlanossal köt szerződést, vagy akár egy ingatlanirodában belül a referensek elhappolják egymás elől a munkát.

Én magam azonban futottam bele ez ügyben kellemetlenségbe. Volt egy lakás, ami tetszett, megfelelt volna az igényeimnek, és komolyan elgondolkodtam a megvételéről. A megtekintés után természetesen aláírtam a megtekintési nyilatkozatot. Az ingatlanreferens azonban annyira erőszakossá vált, miután jeleztem, hogy komolyabban érdeklődnék, hogy egyszerűen elment a kedvem az egésztől. Aztán pár héttel később megláttam ugyanazt az ingatlant egy másik referensnél. Sajnos azonban már nem érdeklődhettem. Pedig ki tudja, ha nincs az elviselhetetlen jellemű ingatlanos vagy ez a nyilatkozat, már lehet, hogy régen megtaláltam volna a nekem való lakást.

Nincs háttéralku!

A következő pontban ki kell jelentenünk, hogy az esetleges jövőbeni vételi szándékot az adott referensen keresztül közöljük az eladóval, csak rajta keresztül tárgyalunk a saját magunk és hozzátartozóink nevében. Ha kapcsolatba kerülünk az eladóval, kötelesek vagyunk közölni vele, hogy az adott iroda, illetve referens közvetítette ki a lakást. Ez a pont azt szolgálja, hogy ne tudjunk megállapodni külön az eladóval. Ez érthető, hiszen az ingatlanosok jutalékért dolgoznak, így az eladónak azt bele kell kalkulálni az árba, így az ingatlanos megkerülésével nyilván olcsóbb árat lehetne kialkudni. A hozzátartozókra vonatkozó kitétel azonban már kicsit aggályos, értem én, hogy szeretnék kivédeni, hogy a rokonok egymás között trükközzenek, de furcsa gondolat, hogy apai másod-unokatestvérem, akivel 15 éve nem beszéltem, ne tárgyalhasson az eladóval erről az adott lakásról, nem igaz?

Milliós büntetés

A harmadik pontban aztán komolyodik a helyzet: „Iroda kijelenti, hogy a közvetítés Ügyfél számára díjmentes. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy amennyiben a megtekintett ingatlanra Iroda értesítése és közreműködése nélkül kötök adásvételi előszerződést/adásvételi szerződést/csereszerződést/bérleti szerződést (továbbiakban: Szerződés), úgy a díjmentesség megszűnik, és Szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül köteles vagyok Iroda felé 3% + áfa, bérleti szerződés esetén egy havi bérleti díj + áfa kötbért fizetni.”

Itt tehát egyértelművé válik, hogy a háttér-megállapodásnak mi is az anyagi vonzata. Ez egy harmincmilliós ingatlan esetében több mint egymillió forint, ami azért, valljuk be, jelentős érvágás. Persze, ha sikerül az eladóval ennél többet lealkudni, akkor talán akad, aki ezt is bevállalja.

Jönnek a kéretlen ajánlatok!

„Iroda kijelenti, hogy az adatok kezelésében titoktartási kötelezettséget vállal, a tudomására jutott információkat Ügyfél hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át és csak ezen ügylet érdekében használja fel. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat alapján megismert adatokat harmadik személynek (ideértve a hozzátartozóimat), különösen más ingatlanközvetítőnek nem adom tovább” – mondja a következő pont.

Tipikusan olyan fordulat, ami ártatlannak tűnik. Csakhogy itt nem az adott referensre vonatkozik a kötelezettség, hanem az irodára. Így lehetséges, hogy utána elkezdenek bennünket hívogatni az iroda dolgozói. Magyarul tulajdonképpen valójában több száz ember is képviselheti az adott irodát. Én is így jártam. Az egyik budapesti iroda elárasztott a hívásaival, gyakorlatilag semmibe véve azt, hogy én milyen típusú ingatlant keresek. Mintha egy elfuserált telemarketinges örvénybe kerültem volna! Ráadásul a következő pont ezt is megerősíti: „Jelen nyilatkozat hátoldalán lehetőségem van megjelölni az általam keresett ingatlan paramétereit, ha a jelen nyilatkozat szerinti ingatlanok egyikére sem kötök szerződést. Feljogosítom Irodát, hogy a megjelölt paramétereknek megfelelő ingatlaneladási ajánlatokat gyűjtsön be és továbbítson részemre. Ügyfél az ajánlatküldő szolgáltatást bármikor írásbeli úton lemondhatja.” Nem olyan könnyű ám ezt a szolgáltatást lemondani, csak mondom. Nem a levegőbe beszélek. Sajnos, ez tapasztalat.

Az ingatlanos mossa kezeit

Az utolsó fordulat a kedvencem: „Tudomásul veszem, hogy Iroda Eladó által biztosított dokumentumok szerint minden információt megad számomra, azonban Eladó által vállalt kötelezettségekért nem felel.” Ezzel tulajdonképpen a közvetítő iroda kiszáll a buliból, ha bármi probléma adódna az eladás-átvétel körül. Ne legyenek kétségeink. Az ingatlanos valószínűleg már a foglalóból elkéri a saját jutalékát, és utána aki bújt, aki nem.