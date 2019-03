7 tavaszköszöntő DIY-ötlet, amitől öröm a kertben lenni

Nemsokára egyre több időt töltünk a szabadban, ezért érdemes már most kitalálni, hogyan tehetjük a legszerethetőbbé a házunkhoz vagy nyaralónkhoz tartozó kertet. Most olyan ötleteket szedtünk össze, amikhez nem kell bankot robbantani, saját kezűleg is megvalósíthatjuk őket, szóval ingujjakat feltűrni, irány a kert!

1. Dobjuk fel a kaspókat saját készítésű mozaikkal!

2. Szervezzünk kertmozit!

3. A nyári melegben jól fog jönni egy faládákból készült limonádé-stand:

4. A kertben is gondoljunk a minibárra:

5. Függőágyat raklapból is készíthetünk:

6. A régi bútorokba ültessünk növényeket!

7. Állítsunk fel egy pultot, amin csak a növényekkel foglalkozunk!

countryliving