Az egész házát Barbie-rózsaszínre festette ez a férfi

A texasi Austin városának egyik külvárosába már beköszöntött a tavasz: igaz, a fák még nem zöldültek ki, és a virágok sem nyíltak még ki, de a környék határozottan színesebb lett. Hála az Emilio Rodriguez nevű férfinak, aki az egész házát rikító rózsaszínre festette.

Emilio, aki 4 éves korában bénult le deréktól lefelé, azt mondja, végre úgy néz ki a háza, ahogy az álmaiban elképzelte. A férfinak ugyanis a rózsaszín a kedvenc színe, ezért a tetőtől a falakig mostanra minden abban pompázik.

‘I don’t know why people don’t like it,’ says Texas man who painted entire house pink.https://t.co/2eWU7BjAdk pic.twitter.com/eFHiw9Mdwr

— Yahoo Singapore (@YahooSG) 2019. március 4.