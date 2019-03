Márciusi teendők a kertben

Kezdődhet a metszés!

Az egyik legfontosabb aktuális teendő a tavaszi metszés. Gyümölcsfáinkat szabadítsuk meg a tél folyamán elszáradt vagy letört, illetve felesleges ágaktól. Hogy mi számít feleslegesnek? Például minden olyan ág, ami befelé, a fa törzse felé növekszik. De ilyenek a felfelé növő vízhajtások, vagy az egymást elnyomó, keresztező, túlzsúfolt ágak is.

Eljött a lemosó permetezés ideje!

A lemosó permetezéssel kissé megritkíthatjuk a kellemetlen vendégek számát a kertben. Szerencsére ehhez nem kell durva vegyszereket használnunk, csupán a biokertészetekben is engedélyezett rezes, kénes permetszereket. Aki nem tudja, pontosan milyet vegyen, az érdeklődjön a legközelebbi gazdaboltban – javasolja McMenemy Márk.

Magvetés

Ahhoz, hogy különleges és nem utolsósorban egészséges zöldségeket, virágokat nevelhessünk magunknak, most kell elvetni a magokat. Használhatunk hozzá bolti nevelőládát, joghurtos dobozt, de a papír tojástartó is megteszi.

A lényeg, hogy a használt föld laza, porhanyós legyen. Elkészíthetjük saját magunk, vagy vehetünk készen. A magokat ne nyomjuk túl mélyre, éppen elég, ha két-háromszor annyi föld fedi őket, mint ami a saját méretük, tehát mindössze néhány milliméter.

Tavaszi kerti nagytakarítás

A tavaszi nagytakarítás nemcsak a házban, azon kívül a kertben is esedékes. Ébresszük fel téli álmából a gereblyét, szedjünk össze minden lehullott levelet, gallyat. Ezekben ugyanis áttelelnek a kártevők, és ha nem távolítjuk el őket, szépen visszamásznak a növényekre. Nem árt a gyepről is összegereblyézni a lombot, hiszen nemcsak szellősebb lesz tőle a pázsit, de közben az elhalt füvet és mohát is felszedjük.

Gyepszellőztetés, gyeplazítás

Tél után a gyep sokszor tele lesz mohával. Ez ellen az egyik legjobb védekezés a gyepszellőztetés, gyeplazítás. Egy erős gereblyével dolgozzuk át a gyepet, szedjünk fel minél több mohát! Majd szurkáljuk meg a talajt egy ásóvillával, vagy béreljünk ki egy motoros gyepszellőztetőt. Ezt egy évben legalább háromszor-négyszer végezzük el. Kiváltképp most, tavasszal!

(Forrás: kert.tv)