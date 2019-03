Külső-belső harmónia – feng shui a konyhában

Abban mindenki egyetért, hogy a konyha az otthonunk egyik legfontosabb helyisége, a nagy családi összejövetelek és a meghitt beszélgetések színtere. Íme néhány érdekesség arról, hogyan vélekednek az ősi kínaiak a konyha berendezéséről, ami a hagyományaik szerint a párkapcsolatokat is befolyásolhatja.

Tűz és víz elem

Talán nem meglepő, hogy a tűz elemet a tűzhely képviseli, ez a lakás középpontja és a konyha szíve, valamint a férfi jelképe a kínai kultúra szerint. A feng shui térrendezésben fontos, hogy a tűzhely legyen jól látható, domináns helyen, mögötte szilárd fallal, ami stabilitást, erőt jelent.

A víz elem a mosogató és a vízcsap által jelenik meg, a tűzhely „párjaként”. A víz az áramlást, az életet jelképezi, ezért lehet a termékenység szimbóluma, vagyis a nőiség kifejezője is. A feng shui szerint ideális, ha a mosogató az ablak közelében van, de ennél is fontosabb, hogy a tűzhely és a mosogató lehetőleg egymás közelében helyezkedjenek el – ezzel is utalva a férfi-női kapcsolatokra. A kínai hagyomány úgy vélekedik, hogy nem szerencsés egymással szemben elhelyezni a tűz és a víz elemeket, mert ez a szembenállás a párkapcsolati konfliktus-helyzetek szimbóluma.

Mi erősíti a konyhát?

Először is a fény. A konyha legyen minél világosabb. Ha ez nem lehetséges, akkor megfelelő világítással pótolhatjuk a természetes fényt. A külső-belső harmónia érdekében íves lámpákkal ellensúlyozhatjuk a bútorok szögletességét, a feng shui elveit követve. Emellett a kínai hagyományos térrendezési elvek szerint mind a konyhában, mind az étkezőben javasolt a világos, tiszta, lehetőleg pasztellszínek használata, és néhány nyugalmat sugárzó, vidám dekorelem elhelyezése. Kerülendő viszont a dekorációban például a piros szín, az erőteljes minták és a sok háromszög forma.

Plusztippek

A konyha lehetőleg legyen a lakás könnyen megközelíthető, középponti részén.

Konyhabútorból érdemes olyat választanod, amelyik stílus és praktikum szempontjából is közel áll hozzád.

A túl sok barna, szürke vagy fekete felület helyett használj derűs, nyugalmas színeket.

Még keresed az igazit? A kínai felfogás szerint jó hatással lehet párkapcsolati életedre, ha élővé teszed a konyhád, vagyis sokat főzöl és eszel benne, akár egyedül is.

Ha úgy érzed, hogy belefáradtál a mindennapokba, akkor használj több fényt, vagy rendezd át egy kicsit a konyhádat.

Nemcsak a konyhát, de a párkapcsolatodat is feldobhatod, ha friss virágot vagy energikus, vidám képeket használsz dekorációként.

Nem kell hinned a feng shuiban, anélkül is beláthatod, hogy ha otthonod – ideértve a konyhádat is – harmonikusan berendezett, akkor a mindennapjaid, így a párkapcsolatod is kiegyensúlyozottabb lesz.

Ha úgy érzed, hogy ideje egy kicsit felfrissíteni a konyhádat, vagy csak kíváncsi vagy a legújabb trendekre, akkor még nem késő, vasárnap délután ellátogathatsz a 2019-es konyhakiállításra, a Budapest Sportarénába.