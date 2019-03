DIY: Függőkert otthon? Így készítsd el!

Ha neked is megtetszett a fali kert ötlete lakáson belül, akkor ideje beszerezni a hozzávalókat, hiszen te is el tudod készíteni otthon. Teljesen feldobja az otthonod belső összképét és úgy érezheted, hogy a nagyváros kellős közepén is egészen közel kerültél a természethez.

Növények kint és bent

A teraszos növényekre még egy egészen picit várni kell, addig is kezdjük bentről a “zöldítést” és készítsünk kertet a lakáson belül, egy kis csavarral: legyen függőleges, így legalább kevesebb helyet foglal el. A kis házi kertünkkel tisztább lesz a lakás levegője, a páratartalom is a helyére kerül. Ráadásul a feng shui szerint a zöldek megtöltik a teret energiával.

Tervezd meg!

A növények és az egyéb eszközök kiválasztása előtt keressük meg a legideálisabb helyet a függőkertünknek. Mindenképpen egy napos szeglete legyen a lakásnak, ahová jut elegendő fény. Ha árnyékkedvelő növényeket ültetünk a házi kertbe, akkor sem szabad sötét helyre terveznünk a virágágyást.

Fontos, hogy radiátoroktól, fűtőtestektől, ajtótól távolabbra eső helyet keressünk. Illetve figyeljünk a meleg vizes csövekre a falban is. Egy nyugodt, magasabb részt keressünk a falon.

Milyen növény?

A legjobb, ha pozsgást választunk, hiszen ezek függőlegesen is szépen elvannak és nem igényelnek gyakori ápolást. Egy ládát töltsünk meg megfelelő virágfölddel, ültessük el a virágmagokat és feldjük le vékony ráccsal. Vízpermettel öntözzük 4-5 naponként.

