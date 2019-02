25 tipp, hogy tiéd legyen 2019 legmenőbb konyhája

Átalakítanád a konyhád, de nem tudod, hogyan fogj hozzá? Először is, gondold át, hogy pontosan min szeretnél változtatni és milyen stílusjegyeket látnál legszívesebben az otthonodban. Szakértőink segítségével összegyűjtöttünk 25 tippet a tervezgetéshez. Kóstolj bele a a legfrissebb újdonságokba, március 1-3. között pedig vedd közelebbről is szemügyre a legizgalmasabb megoldásokat. A Konyhakiállításon biztosan megtalálod, amit keresel, az egésznapos konyhatervezési tanácsadás mellett megnézheted a 2019-es év legújabb konyhabútor terveit és lélegzetelállító konyhagépeit. Tarts velünk a tavasz első hétvégéjén te is a Budapest Arénában!

1. Kvarc munkalapok

A munkalapok anyagai folyamatosan változnak, ugyanakkor a kvarcbevonattal 2019-ben sem lőhetsz mellé: nemcsak esztétikus, hanem strapabíró is, vagyis nem kell aggódnod amiatt, hogy a forró edények esetleg nyomot hagynak sütés-főzés közben.

2. Színek

Ne ragaszkodj a világos színekhez, bátran válassz sötét árnyalatokat, amelyek drámai hatást és eleganciát kölcsönöznek otthonodnak. A fehér konyhabútorok helyett a látványosabb és nem mellesleg egyszerűbben tisztítható, sötétebb felületek közül érdemes válogatni. A mélyzöld vagy a terrakotta például otthonos hangulatot teremt, élénkebb, vibráló színekkel keverve pedig még izgalmasabb eredményt érhetsz el.

3. Legyen matt!

Könnyű tisztán tartani és jó érzés hozzáérni – a matt bútordarabok sosem mennek ki a divatból.

4. Marokkói és spanyol csempe

Unod a metrócsempét? Ha valami formabontóra vágysz, akkor válogass a markáns színekkel rendelkező marokkói és spanyol csempék közül, amelyek egzotikus hatást kölcsönöznek a konyhádnak.

5. Mix&match

Nem muszáj egységes séma felé elkötelezned magad, keverd bátran a különböző stílusjegyeket, kombinálj egymással eltérő dizájnú bútort és csempét! Egyedivé teheted a konyhád, ha ötletesen variálod a játékos kiegészítőket, így egy-két apró változtatással is látványos eredményt érhetsz el, és nem kell lecserélned a teljes berendezést.

6. Viszlát, rozsdamentes acél!

Ideje elbúcsúzni az egyszínű, megszokott konyhai eszközöktől. 2019-ben a hűtőszekrényed, sütőd is lehet káprázatosan színes, vad mintákkal díszített, így a legegyszerűbb konyhát is pillanatok alatt feldobhatod.

7. A boldogság titka: hyggie a konyhában

A hyggie (hüge) maga a jóllét, meghittség, otthonosság, azaz minden, amitől a dánok a legboldogabb nemzet a világon. De hogy jön ez a konyhához? Úgy, hogy csak rajtad áll, hogy ezt az életérzést a konyhádban is megvalósítod-e. Ne másokat utánozz, találd meg, milyen számodra az ideális elrendezés. Gondolj a praktikus tárolási lehetőségekre, és arra, hogy egy-egy polc vagy szekrény áthelyezésével máris új lehetőségek nyílnak arra, hogy kényelmesebben berendezett konyhád legyen. Miért ne érezhetnéd jól magad a konyhában, ha már úgyis minden ott történik? Dobd fel a látványt díszekkel, növényekkel vagy más természet ihlette kiegészítőkkel!

8. Modern minimalizmus

Ha kedveled az egyszerűséget, letisztult formákat, akkor 2019-ben is kiváló választás számodra a minimalista dizájn: az egyenes vonalú bútorok időtlen eleganciát kölcsönöznek otthonodnak.

9. Rejts el mindent a pult alá!

2019-ben a konyhatrendek fejlesztői arra törekedtek, hogy szabaddá tegyék a pultok felületét, ezért a minden nap használt fontos eszközeink, mint például a mikrohullámú sütő és a kisebb fagyasztók a pult alá kerültek. Ha ezt a megoldást választod, rendezettebbnek tűnik majd az összkép, hiszen eszközeid nem lesznek mindig láthatóak.

10. Oszlopos hűtők

A legfrissebb trendek izgalmas darabjai az oszlopszerű hűtők, amelyek magasak és keskenyek, ezért nem foglalnak sok helyet, cserébe viszont feltűnő látványt nyújtanak a hagyományos hűtőszekrényekhez képest.

11. Terazzo

Mindenki tudja, hogy a divat ismétli önmagát. Így van ez a nagy visszatérő, a terazzo munkafelülettel is, ami az ötvenes és hatvanas évek után ismét nagyon keresett. Előnye, hogy bármilyen letisztult mintákkal rendelkező konyhába csempészhet egy kis vidámságot.

12. Arany és fekete

Ha időtlen és elegáns megjelenésű konyhára vágysz, akkor válassz fekete szekrényt és kombináld arany vagy réz elemekkel, fogantyúkkal.

13. Üvegpolc

A nyitott fa polcokhoz képest kifinomultabb megoldást jelentenek az üveg változatok, melyeket könnyebb takarítani, légies hatást eredményeznek és luxus körülményeket teremtenek a konyhádban.

14. Indukciós tűzhely

Nemcsak gyors és biztonságos, de szép is, ezért ha új főzőlap beszerzésén gondolkozol, mindenképp érdemes indukcióst választanod. Ezek a tűzhelyek kevesebb hőt termelnek főzés közben, így a konyhában nem lesz hőség, a felületek érintése pedig veszélytelen marad. Ráadásul kevés helyet foglalnak, így a szagelszívó bármekkora és bármilyen stílusú lehet.

15. Konyhasziget

A nagy pultokkal ellentétben egy jól felépített konyhaszigeten minden szükséges felszerelés elfér, miközben világos hatást eredményez és lehetőséget ad arra, hogy a konyhád igazán kellemes hely legyen az étkezés mellett a beszélgetéseknek is. Plusz tipp, hogyha a pult a konyhasziget szélén túlra is szétterül, több hely lesz a vendégek leültetéséhez, és közben még a főzést sem kell abbahagynod, hiszen munkafelület is bőven marad még.

16. Mély fiókok

A praktikus mélyített fiókok segítenek az edények rendezett tárolásában és elérheted, hogy minden karnyújtásnyi közelségben legyen hozzád főzés közben.

17. Izgalmas mosogatótálak

Miért választanád a szokványos mosogatótálat, mikor ma már számos izgalmas lehetőség közül választhatsz, amik trendivé varázsolják a konyhádat? Egyedi méreteivel és anyagával egy mosogatótál is új színt vihet otthonod legtöbbet használt helyiségébe.

18. A természet érintése

Ha naturális anyagokból készült részleteket csempészel a konyhába, és csipetnyi rusztikus és indusztriális hangulattal fűszerezed, akkor garantáltan egyedi végeredményt érhetsz el.

19. Láthatatlan mosogatótálak

Ha több helyre van szükséged a konyhapulton, akkor egy egyszerű trükkel eltakarhatod az elmosásra váró edényeket, sőt, magát a mosogatótálat is. A csúsztatható felületnek köszönhetően egyetlen kézmozdulat, és semmi sem lesz az utadban sütés-főzés közben.

20. Bankett ülésrend

Ki mondta, hogy csak éttermekben és az esküvőkön működik a körasztalos megoldás? A bankett ülésrend összehozza a barátokat és a családot, ráadásul érdekes bútorokkal frissítheted fel a konyhát, ami a teljes lakás hangulatát feldobja.

21. Feltűnő padló

Markáns, cikkcakkos mintázatú padlóval vagy szőnyegekkel dinamikus látványt érhetsz el a konyhában, ami az egyszínű járólapokkal ellentétben igazán életteli hatást kelt majd.

22. Világítás

Egy szemrevaló lámpa is a konyha ékessége lehet: a függő fények úgy világítják meg a területeket, hogy közben nyitottabbá válik a tér.

23. Fából készült pultok

Ha melegebb tónust vinnél a konyhába, akkor a fa munkafelület jó választás lehet számodra, de vigyázz, mert bár csodás látványt nyújt, sok gondoskodást is igényel, és az élettartama is rövidebb szintetikus társaihoz képest.

24. Rusztikus és modern

Kombináld bátran ezt a két stílust, ami nemcsak a konyhában, de minden más helyiségben is egyedi hatást kölcsönöz az otthonodnak.

A konyha enteriőrjét uraló legfrissebb trendeket élőben is megnézheted március 1-3. között a 2019-es Konyhakiállításon. A háromnapos rendezvényen olyan világszínvonalú újdonságokkal, ötletekkel, termékekkel és megoldásokkal találkozhatsz, melyekkel korábban még sosem! A szakma hazai képviselői itt mutatják be legfrissebb bútoraikat, kis- és nagygép újdonságaikat, eszközeiket a nagyközönség számára.