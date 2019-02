12 trend, ami megváltoztatja, amit a konyháról eddig gondoltál!

1. A fa ismét hódít

Ha csak egyetlen anyagot választhatnánk az álomkonyhánkhoz, az 2019-ben egészen biztosan a fa lenne. Tökéletesen illeszkedik a természet ihlette lakberendezési trendekhez, a markáns faerezet pedig jól mutat a konyhabútorok, tárolók frontfelületein és egyéb berendezéseken is. A masszív fát a legfinomabb részletekig imitáló falemezek megjelenésével ma már túlköltekezés nélkül is új köntösbe öltöztetheted a konyhádat. Jó ötlet a fát egyéb, szintén nyers hatású anyagokkal kombinálni. A konyhatervezők előszeretettel ötvözik némi márvány, beton, pala, krómozott fém vagy akár bőr felületekkel, így a természetes összhatás mellett az indusztriális stílusjegyekről sem kell lemondani.

2. Olyan vékony, hogy szinte láthatatlan

A konyhabútorok évről évre letisztultabbak és elegánsabbak, melynek szinte közvetlen következménye, hogy a munkafelületek sokkal vékonyabbak, mint korábban: néhány év alatt az 5 cm feletti vastagság kevesebb, mint 2 cm-re zsugorodott. A slim munkafelületek pedig kevésbé szögletes változatban, lekerekített élekkel készülnek. A fa, a márvány, a kvarc és a gránit, vagyis a natúr anyagok előnyt élveznek 2019-ben, és jó hír, hogy az ultra tömör rétegelt panellapok pénztárcabarát megoldásokat is kínálnak a konyhák szerelmeseinek.

3. Dekorálj a konyhában!

A szigorú funkcionalitáson túllépve egyre inkább trend a konyhára személyes térként tekinteni. Egy szép állólámpa, egy puha szőnyeg, néhány fénykép a falakon, egy kedvenc antik bútordarab a konyhát is a lakás szerves részévé, otthonossá varázsolja. A hangulatot design világítással, növényekkel vagy dísztárgyakként funkcionáló szép tálakkal fokozhatod tovább. Egyesek pihenőhelyeket is kialakítanak itt, padokkal és néhány kényelmes párnával.

4. Tudd, hogy hol a határ!

Az elmúlt évek lakberendezési irányzata 2019-ben kissé átalakulni látszik. A nyitott, amerikai jellegű konyhák továbbra is népszerűek, különösen azokban az otthonokban, ahol kevesebb négyzetméter áll rendelkezésre, de a tendencia inkább a konyhai tér diszkrét elválasztása felé mozdul el. A tér optikai elhatárolásához elegendő egy dekoratív konyhasziget, egy bár, de egy jól elhelyezett étkezőasztal is betöltheti ezt a funkciót. A néhány évvel ezelőtt még nagyon szokatlan megoldásnak tűnő üveg térelválasztók előnyt élveznek idén, mivel nagyon látványos összhatás érhető el a segítségükkel, a fény kizárása vagy a tér erőszakos lezárása nélkül.

5. Az ökokonyha nem kérdés, alapvetés

A konyhában számos mód és lehetőség van egy környezettudatosabb otthon megvalósítására. Először is olyan háztartási készüléket válassz, melyek nemcsak energiatakarékosak, de időtállók is. Vízmegtakarítás terén a gazdaságos mosogatógépek gondoskodnak a vízpazarlás megállításáról, azt pedig, hogy az élelmiszerek végül a kukában landoljanak, akár egy okos hűtőszekrény is képes megoldani. Érdekesség, hogy az A+++ minősítésű készülékek elterjedése mellett 2019-ben tanúi lehetünk a fatüzelésű tűzhelyek visszatérésének is, melyek főzés közben otthonunkat is melegítik.

6. Okosabb, mint te!

Ha az enteriőr a természetességet és az autentikusságot kívánod is hangsúlyozni, a konyhából akkor sem hiányozhatnak a legújabb technikai vívmányok. Jelenleg ez a helyiség a digitális technológiai forradalom színtere. Egy mozdulattal ellenőrizheted a hűtőszekrényed tartalmát az okostelefonodról, előmelegítheted a sütőt, mielőtt hazaérnél, az interneten kinézett receptre szabhatod a konyhai főzőeszközök beállítását, az pedig már szinte alap, hogy a főzőlap és szagelszívó tökéletes szimbiózisban működik. A legmodernebb 3.0 konyhák belőled is pillanatok alatt mesterszakácsot varázsolnak!

7. Professzionális konyhai eszközöket mindenkinek!

A nagysikerű főzőműsoroknak köszönhetően a laikus közönség egyre inkább szeretne az otthonában tudni olyan professzionális eszközöket és berendezéseket, melyeket az ismert éttermek séfjei is használnak. Dizájn szagelszívó, hatégős tűzhely (vagy több), borospince, sajtkamra, fagylalt készítő vagy aszaló készülék: a vásárlói igények határtalanok, az esztétikum pedig ez esetben is kiemelt hangsúlyt kap.

8. Pasztellálom a konyhában

A fehér mindig is igazi jokernek számított a konyhában, a fekete 2018-ban újra reneszánszát élte, 2019 trendszínei pedig különösen visszafogottak és nyugtatóak: pasztell zöldek, elegáns szürkék és rózsaszín vagy levendulakékek. A lakberendezési magazinok, tervezők katalógusait tehát retró pasztell árnyalatok népesítik be, ami pedig a felületeket illeti, a fényes frontok mellett egyre többen választják a matt megoldásokat.

9. Kényelem és funkcionalitás

Az optimális térkihasználás előtérbe kerül az idén. Egyre magasabb bútorok jelentek meg a piacon, még tágasabb belső térrel, az alacsonyabb bútorok munkalapját pedig magasabbra emelték, hogy több tároló helyet szabadítsanak fel ezáltal a szekrényekben. A süllyeszthető szagelszívók megjelenésével felület szabadult fel a tűzhely körül, illetve az is megfigyelhető, hogy egyre több tartozék (vágódeszka, evőeszköz tálca) beépül a munkalapba. A tervezők igyekeznek mindent úgy kialakítani, hogy tökéletes egyensúly legyen kényelem és funkcionalitás között.

10. Tedd ki az ablakba, vagyis a vitrinbe!

Legyen az antik családi bútor vagy egy vadonatúj modern vitrin, a komódok újra helyet követelnek maguknak a konyhádban. Ám 2019-ben sokkal inkább látványelemek, mint használati tárgyak. Ne a komód tetején verd a habot, vagy süsd a gofrit, a komód az ezüst-, kerámia és kézműves tárgyak kiemelését szolgálja és egyedivé, személyes hangulatúvá varázsolják a teret. A konyhai tervezők ráéreztek erre az új trendre, és változatos háttérvilágítású fülkéket kínálnak, amelyek fókuszba helyezik a mutatós konyhai eszközöket.

11. Kettő az egyben

Nem kell feltétlenül külön étkezőasztalban és konyhaszigetben gondolkoznod, ha éppen új konyhádat tervezgeted. Egyre gyakrabban találkozni beépített vagy konyhaszigethez kapcsolódó asztallal, ami szintén azt a lakberendezési tendenciát erősíti, hogy finoman elváljon egymástól a nappali és a konyha. Játékosságot kölcsönöz a felületeknek, hogy az asztalnak és a konyhaszigetnek nem feltétlenül kell ugyanabból az anyagból készülnie, ha az étkezőasztal jól illeszkedik a konyhasziget stílusához, és meghagyja annak központi szerepét, akkor nagyon látványos lehet az összhatás. Jó hír, hogy a padok visszatérnek a konyhába, kötetlen hangulatot biztosítva ezzel a társaságnak!

12. Letisztultabb, mint valaha

A természetességet és autentikusságot követve azért nem kell lemondunk a minimalizmus kínálta lehetőségekről sem. Idén is marad a letisztult stílus, és továbbra is trend, hogy az elegáns megjelenés érdekében a tervezők eltekintenek a fogantyúktól.