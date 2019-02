Szállodásként kezdett új életet a fiatal pár, miután beleszerettek a hotelbe, ahol megszálltak

Egy londoni jegyespár annyira beleszeretett egy nagy múltú szállodába, hogy egyetlen ott töltött éjszaka után elhatározták, feladják az állásukat, és megvásárolják maguknak a hotelt.

James Sheehan és Zoe Carter még 2017 novemberében szálltak meg a Milebrook House Hotelben, a walesi Knightonban, amikor a nő édesanyjához mentek látogatóba. A patinás 18. századi hotelben olyan hírességek is megfordultak, mint Mick Jagger vagy David Beckham, az utóbbi években azonban a tulajdonos úgy döntött, hogy megválik a szállótól.

Amikor James és Zoe erről tudomást szerzett, egyből ajánlatot tettek. Mint kiderült, egy másik vevő már szemet vetett a Milbrook House-ra, ő azonban egy idő után kiesett a versenyről, így tavaly decemberre végül a jegyespár tulajdonába került az épület. Összesen 677 ezer fontot (vagyis csaknem 250 millió forintot) költöttek a szállóra és a 3,5 holdas birtokra úgy, hogy korábban semmilyen tapasztalatuk nem volt a vendéglátásban.

Olyan volt, mintha visszaléptünk volna az időben, annyira barátságos és nyugodt volt az egész. Haza sem akartunk menni innen

– emlékezett vissza az első itt töltött éjszakára James.

A párosnak fel kellett adnia jól fizető állását, és el kellett adniuk két hálószobás londoni lakásukat is. Végül december 13-án költöztek be, 14-étől pedig vendégeket is fogadtak. Most az épület felújításán dolgoznak.

Ez egy valóra vált álom. Nem gondoltuk volna, hogy tényleg a miénk lehet a hely. Néhány barátunk azt mondta, teljesen megőrültünk, amikor ezt kitaláltuk. (…) Korábban nem dolgoztunk a vendéglátásban, csak fizetővendégként láttunk bele ebbe a szakmába, így értelemszerűen voltak meglepetések. De mindent összevetve imádjuk, amit csinálunk, és nem is lehetnénk boldogabbak

– tette hozzá.

A páros most az esküvőre készül, amelyet idén augusztusra terveznek.

(StoryTrender)