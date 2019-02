Felrobbant a sütője, de a gyártó szerint ő a hibás

Eszter 2018 decemberében harmadik-negyedik alkalommal kapcsolta be az Elextrolux sütőjét, amelyet három hónappal korábban az IKEA-ban vásárolt. Tett-vett a lakásban, amikor hatalmas robbanást hallott a konyhából. Amikor odaszaladt, meglátta, hogy a sütő üvege pókhálósra robbant szét. Ahogy hozzáért az üveghez, az üvegdarabok olyan lendülettel repültek szét, hogy később még a hálószobában is találtak szilánkokat – számolt be az esetről a 444.

Eszter az IKEA-hoz fordult, hogy garanciális javítást kérjen, ahol a gyártó Electroluxhoz irányították. Ezután kezdődött a kálváriája. A szerelők kimentek hozzá, de azt mondták neki, csak később tudják megjavítani a készüléket. Aztán kiderült, hogy 33 ezer forintba kerülne a sütőajtó cseréje, ami majdnem a fele az új sütő árának.

A nő az Electrolux ügyfélszolgálatához fordult, ám a cég meglepő választ küldött neki:

Minden termékünknél, úgy az ön készülékénél is biztonsági üvegeket alkalmazunk, ami külső mechanika behatás nélkül nem törik össze.

Aztán mégis elismerték, hogy külső behatás nélkül is össze tud törni az üveg:

Jótállás keretein belül készülékét azért nem áll módunkban javítani, mert amennyiben gyártóműi meghibásodás lenne, és esetleg feszület lett volna a sütő üvegében, az az első felfűtés esetén összetört volna.

Vagyis a cég arra hivatkozva tagadta meg a garanciális javítást, hogy a sütőt már korábban használták, így a gyártói hiba kizárható. Az ingyenes garancia helyett pedig 50 százalékos anyagár-kedvezményt ajánlottak fel.

Az ügyben a lap megkereste az Electroluxot, a cég jövő hétre ígért választ.

(A felrobbant sütőről készült képeket a 444 cikkében láthatod.)